Zabójstwo polskiej rodziny w Londynie. Przyjaciółka 11-latki napisała przejmujący list

Według doniesień "The Mirror" przyjaciele Mai gościli u niej i jej rodziny dwa tygodnie przed tym, jak doszło do przerażającego odkrycia. Teraz dzieci składają kwiaty w miejscach, w których bawiły się kiedy jeszcze żyła. Koleżanka Mai ze szkoły podstawowej w Southville, 11-letnia Sarah, opowiedziała, że podczas spotkań tańczyli i grali w badmintona. Teraz napisała wzruszający pożegnalny list do polskiej rodziny i przyjaciółki, z którą już nigdy się nie zobaczy.

Londyn. Przyjaciółka Mai napisała list do zamordowanej polskiej rodziny. "Nie będę mogła cię znowu zobaczyć"

List do 11-letniej Mai był zaadresowany "do pięknego anioła" i brzmiał "Droga Maju. Nie wiedziałam, że odejdziesz tak szybko. Kto by pomyślał, że tak inteligentna, piękna, kochająca dziewczyna już odeszła Chcę tylko żebyś wiedziała, że nigdy nie zostaniesz zapomniana, zawsze będziesz z nami w naszych sercach". Dziewczynka napisała również do trzyletniego Dawida. "Drogi Dawidzie, Maju, jeśli nie masz nic przeciwko, przeczytaj mu to. Cześć Dawid, nie spodziewałam się, że nie będę mogła cię znowu zobaczyć. Będę tęsknić za czasami, kiedy cię odwiedzałam, a ty zawsze do mnie podbiegałeś i dawałeś mi dużego przytulasa". Dziewczynka zwróciła się także do zmarłych rodziców: "Byłeś naprawdę miłą osobą, nie będziesz zapomniany" - zwróciła się do Michała, ojca rodziny. A do mamy, Moniki, napisała: "Kochana Moniko, byłaś taką kochającą duszą. Mam nadzieję, że wiesz, że nigdy nie zostaniesz zapomniana".

Londyn. 35-letnia Monika została zamordowana. Nie żyje też rodzina Polki

Dziewczynka opowiedziała, że kiedy Maja wracała z Polski, często przywoziła przyjaciołom słodycze. Koleżanki grały razem w piłkę nożną, 11-letnia Polka lubiła wtedy być bramkarką. Jej rodzice również robili pozytywne wrażenie. - Rodziców znaliśmy ze szkoły, ale wydawali się cudowni. Naprawdę mili, pracowici ludzie - powiedziała mama Angielki, Maria. Inna koleżanka Mai przyznała, że 11-letnia Polka była bardzo miła i pomocna. Znajomi nadal nie mogą uwierzyć w śmierć rodziny.

Londyn. Są pierwsze wyniki sekcje zwłok. Rodzice zostali zamordowani

Londyn. Zabójstwo polskiej rodziny. W domu znaleziono ciała rodziców i dwójki dzieci z Polski

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w piątek 16 czerwca policja znalazła ciała czterech Polaków w mieszkaniu przy Staines Road w dzielnicy Hounslow w Londynie. 35-letnia Monika i 39-letni Michał zmarli wskutek wielokrotnych obrażeń zadanych ostrym narzędziem. Wraz z nimi znaleziono ciała ich dwojga dzieci Dawida i Mai, której nieobecność w szkole zwróciła uwagę nauczycielki. Kobieta niezwłocznie powiadomiła służby, kiedy rodzice nie odbierali jej telefonów.