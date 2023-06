Pasażer Jeju Airlines próbował otworzyć drzwi podczas lotu. Są wyniki badań. "Zostałem zaatakowany"

W poniedziałek 19 czerwca pasażer lotu Jeju Airlines został zatrzymany przez policję na lotnisku w Incheon w Korei Południowej. 19-letni Koreańczyk został tam poddany badaniom na obecność narkotyków po tym, jak próbował otworzyć drzwi samolotu.

Podczas lotu 19-letni Koreańczyk próbował otworzyć drzwi samolotu

19 czerwca po wylądowaniu samolotu na lotnisku Incheon w Seulu o godzinie 7:30, Koreańczyk został poddany badaniom na obecność narkotyków w organizmie. Jak przekazała policja w rozmowie z CNN, w organizmie mężczyzny wykryto obecność substancji odurzających. Nie poinformowano jeszcze, jaki był to rodzaj narkotyku - trwają obecnie dalsze badania. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące naruszenia ustawy o bezpieczeństwie lotnictwa - przekazało CNN.

20 czerwca mężczyzna został przesłuchany i wydano nakaz aresztowania w związku z zaistniałą sytuacją. Zapytany wówczas przez dziennikarzy, dlaczego próbował otworzyć drzwi samolotu, powiedział - Czułem, że zostałem zaatakowany - cytuje mężczyznę CNN. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia przedstawiające obezwładnianie mężczyzny w samolocie.

Dziwne zachowanie pasażera lotu

Po godzinie lotu z Cebu na Filipinach do Seulu w Korei Południowej 19-latek zaczął się dziwnie zachowywać i skarżył się na ból w klatce piersiowej. Został wówczas przeniesiony do jednego z pierwszych rzędów samolotu, blisko drzwi wyjściowych, aby personel mógł stale go pilnować - przekazało CNN.



W pewnym momencie mężczyzna podbiegł do drzwi awaryjnych i próbował je otworzyć, jednak natychmiast został obezwładniony przez załogę samolotu. Podczas incydentu samolot nie został uszkodzony i żaden ze 180 pasażerów nie doznał żadnych obrażeń.