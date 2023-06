32-latek został w środę doprowadzony do sądu. Podczas przesłuchania obecni byli także prokuratorzy z Polski. Do Grecji wysłał ich minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu już wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 27-latki.

Salahuddin S. w środę poinformował śledczych, że po spotkaniu z Anastazją Rubińską w supermarkecie razem udali się na motocyklu do jego domu.Twierdzi, że 27-latka chciała skorzystać z toalety. Następnie pili alkohol i wyszli na zewnątrz. Według mężczyzny zostawił on 27-latkę w momencie, gdy skontaktowała się ze swoim partnerem, by po nią przyjechał. Przypomnijmy, że z relacji greckich mediów wynika, że S. wcześniej wielokrotnie zmieniał swoją wersję wydarzeń.

Przesłuchany został również współlokator mężczyzny. Zeznał on, że nie widział Polki w ich domu, ale następnego dnia miał zobaczyć 32-latka zdenerwowanego i zabrudzonego.

Grecja. 27-letnia Anastazja zamordowana

12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia Anastazja. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Po kilku dniach znaleziono jej ciało. Grecka policja aresztowała w tej sprawie 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się, zanim zaginęła. W jego domu oddalonym o około kilometr od miejsca, w którym porzucono zawinięte w worek ciało Polki, znaleziono DNA i włosy ofiary. Zamontowana w pobliżu kamera przemysłowa zarejestrowała, jak podejrzany wchodzi do swojego domu z ofiarą, a następnie wychodzi z niego sam.

Greckie media informują, że 27-latka miała zostać zamordowana w opuszczonym domu, niedaleko miejsca, w którym znaleziono jej zwłoki. W budynku, jak donoszą dziennikarze, znaleziono m.in. niedopałki, but i czarne worki. W takie same worki owinięte było ciało kobiety. Dowody zostały wysłane do laboratorium - informuje telewizja MEGA.

Polskie władze zapowiedziały, że zwrócą się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary.

