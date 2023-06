Mama zamordowanej Anastazji zabiera głos. Obwinia policję: Gdyby działali natychmiast, córka by żyła

''Jestem matką Anastazji i mogę wszystkim udowodnić, że jej chłopak nie ma nic wspólnego ze śmiercią mojej córki'' - rozpoczyna swój wpis Natalia Rubińska, która we wtorek z partnerem ofiary wróciła do Polski.

''Zadzwonił do mnie natychmiast po jej zniknięciu i natychmiast zgłosił to na policję łącznie ze skrinami lokalizacji. Wszystko jest na moim telefonie. Szukał jej całą noc, ale policja zbagatelizowała ten fakt i kazała mu zgłosić się następnego dnia rano. Gdyby działali natychmiast, moja córka by żyła. W czasie, gdy wysyłał lokalizacje, telefon komórkowy był dostępny, rano już nie. Sam zgłosił sprawę do ambasady'' - napisała w swoim poście na facebookowej grupie ''POLACY W GRECJI''.

Według śledczych 12 czerwca wieczorem 27-letnia kobieta wyszła na drinka. Spotkała pięciu mężczyzn pochodzących z Pakistanu i Bangladeszu. Około godz. 22 skontaktowała się z Michałem. Miała mu powiedzieć, że nie czuje się komfortowo. Wysłała mu swoją lokalizację. Prawdopodobnie chciała, aby po nią przyjechał.

Telefony komórkowe Michała, Anastazji i 32-letniego obywatela Bangladeszu (który jako ostatni widział Polkę) zostały przesłane do wydziału kryminalnego. Z jeszcze niezweryfikowanych informacji wynika, że dziewczyna wysyłała swojemu chłopakowi niepokojące wiadomości, a ten, pomimo jej próśb, nie zareagował od razu.

Chłopak Anastazji był dwukrotnie przesłuchiwany. "Jestem w złym stanie"

Policja bada obecnie zawartość telefonu komórkowego Anastazji. Jednocześnie śledczy ponownie wzywają świadków do składania zeznań. To najnowsze informacje, które przekazał Giorgos Kalliakmanis, prezes Związku Funkcjonariuszy Policji Południowo-Wschodniej Attyki, który informuje media o dochodzeniu w sprawie morderstwa młodej Polki. W poniedziałek (19 czerwca) greccy śledczy przesłuchali 28-letniego Michała dwukrotnie - podaje portal lifo.gr.

Funkcjonariusze nie postawili mężczyźnie żadnych zarzutów. W sprawie ma status jedynie świadka, a jego alibi jest niepodważalne. W nocy, gdy doszło do morderstwa, Michał pracował w hotelu. Jak twierdzi, ani on, ani jego dziewczyna nie znali zatrzymanego 32-latka. - Nie był ani jej przyjacielem, ani pracownikiem - powiedział. - Jestem w bardzo złym stanie psychicznym. Razem z matką Anastazji robiliśmy wszystko, aby ją odnaleźć, i mieliśmy nadzieję, że żyje - cytuje jego słowa portal protothema.gr.

Przyjaciółka Anastazji o ich ostatniej rozmowie. Chciała opuścić Grecję

Sekcja zwłok Anastazji. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia

W poniedziałek (19 czerwca) została także przeprowadzona sekcja zwłok kobiety. Media informowały, że ciało 27-latki było w zaawansowanym stadium rozkładu, co utrudniało wyjaśnienie okoliczności tragedii. Jak pisaliśmy, lekarz sądowy nie znalazł na ciele ofiary otarć i uderzeń, którym można byłoby przypisać bezpośredni związek ze śmiercią 27-latki. - To była trudna sekcja zwłok. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można ustalić, czy była to ręka ludzka, czy lina - stwierdził. Sekcja nie wykazała, czy przed śmiercią doszło do stosunku seksualnego (śledczy nie wykluczają, że Polka mogła paść ofiarą gwałtu).

Premier Mateusz Morawiecki przekazał na Twitterze, że zwróci się do władz Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary.

