Rzecznik białoruskiego ministerstwa spraw zagranicznych powiedział, że w Polsce szkoli się terrorystów, których celem jest przeprowadzenie operacji zbrojnej na Białorusi. Według Anatola Hłaza w działania te zaangażowane są polskie służby specjalne. Przedstawiciel władz w Mińsku zagroził, że ewentualny atak Polski na Białoruś będzie skutkował "strasznymi konsekwencjami" dla naszego kraju.

Fot. State TV and Radio Company of Belarus via AP