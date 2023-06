Śmierć 27-letniej Anastazji. Trwa przesłuchanie głównego podejrzanego

Kluczowe dla rozwoju sprawy mają być odciski palców, analiza DNA i sprawdzenie telefonów komórkowych. Śledztwo koncentruje się obecnie na wynikach badań histologicznych i toksykologicznych.

Na wyspę Kos udali się polscy prokuratorzy, którzy mają wziąć udział w dochodzeniu. Do Grecji wysłał ich minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu już wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 27-latki.

Grecja. 27-letnia Anastazja zamordowana

12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia Anastazja. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Po kilku dniach znaleziono jej ciało. Grecka policja aresztowała w tej sprawie 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się, zanim zaginęła. W jego domu oddalonym o około kilometr od miejsca, w którym porzucono zawinięte w worek ciało Polki, znaleziono DNA i włosy ofiary. Zamontowana w pobliżu kamera przemysłowa zarejestrowała, jak podejrzany wchodzi do swojego domu z ofiarą, a następnie wychodzi z niego sam.

Greckie media informują, że 27-latka miała zostać zamordowana w opuszczonym domu, niedaleko miejsca, w którym znaleziono jej zwłoki. W budynku, jak donoszą dziennikarze, znaleziono m.in. niedopałki, but i czarne worki. W takie same worki owinięte było ciało kobiety. Dowody zostały wysłane do laboratorium - informuje telewizja MEGA.

Polskie władze zapowiedziały, że zwrócą się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary.

