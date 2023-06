Honduras. Wojna gangów w więzieniu dla kobiet. Większość ofiar spłonęła żywcem

Do bójki doszło we wtorek (20 czerwca) w więzieniu dla kobiet Tamara znajdującym się ok. 30 km na północny zachód od stolicy Hondurasu, Tegucigalpy. Walki wywiązały się pomiędzy członkiniami dwóch rywalizujących ze sobą gangów: Pandilla 18 i Mara Salvatrucha.

Honduras. W więzieniu dla kobiet doszło do zamieszek. Większość ofiar spłonęła żywcem

W trakcie zamieszek wybuchł pożar. - Większość ofiar spłonęła żywcem, inne zginęły od ran postrzałowych - powiedział agencji AFP rzecznik prokuratury. Funkcjonariusze znaleźli zwęglone szczątki 41 kobiet. Co najmniej siedem więźniarek trafiło do szpitala w wyniku poniesionych obrażeń - podaje "The Guradian". Krewni osadzonych zgromadzili się przed zakładem karnym. - Szukam informacji o tym, co stało się z moją córką, ale nadal ich nie mam - powiedziała dziennikarzom jedna z matek.

Prezydentka Hodurasu podejmie odpowiednie kroki. "Jestem zszokowana"

Do zdarzenia, do którego doszło w więzieniu, odniosła się w mediach społecznościowych prezydentka Hondurasu Xiomara Castro de Zelaya.

Jak napisała na Twitterze, jest "zszokowana potwornym morderstwem kobiet w CEFAS, zaplanowanym przez gangi na oczach służb bezpieczeństwa". Zapowiedziała również, że podejmie odpowiednie kroki.

Gangi walczą o dominację. Powstała komisja do walki z kryzysem w systemie penitencjarnym

W zatłoczonych więzieniach Hondurasu często dochodzi do starć. Lokalne gangi uliczne, znane pod nazwą maras, rywalizują w nich o dominację. Przejmują kontrolę nad zakładami, ustalając własne zasady. W związku z tym władze kraju powołały specjalną rządową komisję do walki z kryzysem w systemie penitencjarnym.