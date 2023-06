Dewastacja polskich grobów na cmentarzach w Rosji. Jest podejrzenie zaplanowanej akcji

Zniszczone groby znajdują się we wsiach Kostousowo i Ozernoje w rosyjskim obwodzie swierdłowskim. Pochowano w nich cywilów polskiej narodowości, którzy po 1939 roku zostali zmuszeni do opuszczenia ukraińskiego regionu wołyńskiego, wcielanego w tamtym czasie do ZSRR. Grupę wywiezionych w głąb Rosji Polaków w większości stanowiły kobiety, osoby starsze oraz dzieci.

Dewastacja grobów polskich obywateli. Sprawcy pozrywali tablice i pozbyli się figur

Nieznani sprawcy ogołocili pomniki z tablic upamiętniających spoczywające w nich osoby. Wyrywając je, uszkodzili także strukturę ścian grobów. Zniszczenia nie oszczędziły nawet figur ozdobnych. Z grobów zniknęły krzyże, figura Jezusa Chrystusa i podobizna Matki Boskiej. Sprawa została zgłoszona na policję, a miejscowe służby miały przeprowadzić inspekcję dokonanych zniszczeń.

Akt wandalizmu na polskich grobach w Rosji. "Najprawdopodobniej zaplanowana akcja"

Jak przekazała w rozmowie z lokalnym serwisem 66.ru prezeska Polskiego Towarzystwa "Polaros" Marina Łukas, akt wandalizmu był najprawdopodobniej zaplanowaną akcją przeprowadzoną w związku z obecną sytuacją geopolityczną. Podobne incydenty z uszkodzeniem miejsc pochówku miały zdarzyć się już między innymi w Irkucku, Jakucku, Pietrozawodsku i okolicach Permu.

Działaczka wyraziła ubolewanie nad obecną sytuacją, jednocześnie podkreślając, że mieszkańcy okolicznych terenów czują się bardzo związani z historią zabytkowych grobów. Najnowsze plany zakładają odrestaurowanie naruszonych zabytków w najbliższej przyszłości.