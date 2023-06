Małżeństwo z Warszawy odnalezione. Nieoficjalne doniesienia: Para wyraziła chęć powrotu

44-letnia Aneta i jej 49-letni mąż Adam w nocy z 20 na 21 maja opuścili swoje mieszkanie na warszawskim Mokotowie. "Chłopcy, jesteście odważni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni" - napisali swoim synom (15- i 17-latkowi). Rodzina zawiadomiła wówczas policję. Sprawą zajął się wydział poszukiwań i identyfikacji osób KSP.

Policja znalazła zaginione małżeństwo z Warszawy. "Priorytetem jest dobro małoletnich"

Zaginieni byli widziani m.in. w schronisku Murowaniec na Hali Gąsienicowej, a potem na Słowacji. Rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak poinformował w środę (21 czerwca), że śledczy po blisko miesiącu ustalili miejsce ich pobytu. - Czynności z małżeństwem wykonali we wtorek [20 czerwca - red.] policjanci z Czech - podkreślił. - Nasi policjanci rozmawiali z małżeństwem. Stosowana dokumentacja zostanie przekazana do prokuratury oraz sądu. Po analizie będą podejmowane dalsze czynności. Dla nas w tej chwili priorytetem jest dobro małoletnich. Dlatego to jest nasz jedyny komentarz do sprawy - przekazał PAP nadkomisarz Sylwester Marczak.

Małżeństwo z Warszawy odnalezione przez policję. Poszukiwano ich od miesiąca

Małżeństwo wyraziło chęć powrotu do kraju. Policja sprawdzi, czy zgłosiło się do ambasady

Aneta i Adam odnaleźli się w sobotę (17 czerwca). Rozmawiali z czeskimi policjantami, ale z uwagi na brak podstaw procesowych, nie mogli zostać zatrzymani - nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska. Poszukiwani wyrazili jednak chęć powrotu do kraju. Funkcjonariusze przekazali im adres i numer telefonu ambasady. W środę (21 czerwca) polscy śledczy mają nawiązać kontakt z dyplomacją, aby ustalić, czy małżeństwo zgłosiło się z prośbą o pomoc.

Zaginione małżeństwo z Warszawy. Nowe informacje od znajomego z pracy

- Policjanci Centralnej Sekcji Poszukiwań Celowych Biura Kryminalnego KGP nawiązali bezpośredni kontakt i prowadzili bieżąca współpracę z policją czeską w związku z podejrzeniem, że poszukiwana para może przebywać w Czechach - przekazał WP inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji, dodając, że funkcjonariusze wspólnie z policjantami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP, udali się do Pragi. - W wyniku intensywnych, wspólnych działań i współpracy na miejscu w Pradze, ustalili wspólnie miejsce pobytu osób zaginionych. Osoby zaginione w rozmowie z policjantami zadeklarowały chęć powrotu do kraju, z naszej strony z kolei zadeklarowano pomoc w powrocie - powiedział Ciarka.