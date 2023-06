Emmanuel Macron w sobotę (17 czerwca) śledził finałowy mecz ligi Top 14 w rugby. Na stadionie Stade de France w Paryżu zmierzyły się ze sobą Stade Toulousain i Stade Rochelais. Triumfowała drużyna z Tuluzy, a wraz z nią - prezydent.

Emmanuel Macron zachwycony wynikiem meczu. Wypił "na raz" piwo

"Historia francuskiego rugby została dziś napisana trochę bardziej czerwono-czarnymi barwami. Brawo Tuluza!" - napisał Emmanuel Macron na Twitterze.

Tuż po meczu prezydent zszedł do szatni zawodników zwycięskiej drużyny. Przyjął od nich butelkę piwa, a następnie - przy odpowiednim dopingu - opróżnił ją w 17 sekund.

- To był bardzo radosny moment, bardzo spontaniczny i bezpośredni. Prezydent został poproszony o opróżnienie małej butelki piwa i spełnił to w kilka sekund - przekazał portalowi Francebleu burmistrz Tuluzy, Jean-Luc Moudenc. - Później był obficie oblewany napojami przez graczy, którzy po tak dużym napięciu wyraźnie się rozluźnili - dodał.

Francja. Nie wszędzie entuzjazm. "Trywializuje sytuacje, które zachęcają do picia"

O ile "opróżnienie małej butelki piwa w kilku sekund" spotkało się z entuzjazmem zawodników, to ich entuzjazmu nie podzielają politycy, lekarze czy media. - Każdy prezydent daje przykład w zakresie zachowań zdrowotnych. W tym przypadku kojarzy sport i spożywanie alkoholu. Trywializuje sytuacje, które zachęcają do picia, a dla nas jest to całkowicie negatywne. Nie zdziwiło nas to, że jest przyzwyczajony do podstępnego promowania alkoholu - powiedział na antenie RMC doktor Bernard Basset, prezes stowarzyszenia Addictions France, którego cytuje "The Independent".

"Toksyczna męskość" czy "tradycja"?

"Toksyczna męskość w przywództwie politycznym na jednym obrazku" - skomentowała na Twitterze Sandrine Rousseau, deputowana ze znajdującej się w opozycji partii Zielonych.

"Prezydent, który dzieli radość 23 graczy i bierze udział w ich tradycjach. To wszystko" - stanął w obronie Macrona członek jego partii Jean-Rene Cazeneuve.