Śmierć 27-letniej Anastazji. Brat zamordowanej Polki o jej partnerze: Dam sobie rękę odciąć

W poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła pochodząca z Wrocławia 27-letnia Anastazja. Polka pracowała za granicą w jednym z hoteli. W minioną niedzielę greckie media poinformowały o odnalezieniu nagiego i owiniętego w prześcieradło ciała młodej kobiety. Zwłoki znajdowały się w stanie znacznego rozkładu. Według ustaleń śledczych i przeprowadzonej sekcji zwłok, 27-latka zginęła w wyniku uduszenia. W sprawie zatrzymano 32-letniego obywatela Bangladeszu, który usłyszał zarzut związany z uprowadzeniem Polki.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Brat zamordowanej Anastazji rozmawiał z grecką telewizją

Brat zamordowanej na Kos 27-latki wypowiedział się o tej sprawie w programie Live News emitowanym przez grecką telewizję Mega. Adrian przyznał, że jego siostra wyjechała za granicę do pracy sezonowej w hotelu, jednak jej największym marzeniem było zostać modelką. Dziewczyna dużo podróżowała i była bardzo pozytywnie nastawiona do ludzi. Zdaniem brata miała tak dobre intencje, że niektórzy mogli to wykorzystać.



- Była bardzo przyjazna, może nawet zbyt przyjazna, bo dużo podróżowała. Stale spotykała ludzi wielu narodowości i nie czuła się zagrożona - powiedział w rozmowie z telewizją. - Mam nadzieję, że przypadek mojej siostry będzie przestrogą dla innych dziewczyn, mężczyzn i ogólnie dla wszystkich. Mam nadzieję, że śmierć mojej siostry nie pójdzie na marne - dodał cytowany przez serwis topontiki.gr.

Media: Anastazja została zamordowana w opuszczonym domu

Adrian podkreślił także, że wierzy w grecki wymiar sprawiedliwości, dlatego liczy na jak najwyższy wymiar kary. Wyznał jednak, że jego największym pragnieniem jest znaleźć się przez chwilę w tej samej celi, co zabójca jego siostry. Mężczyzna odniósł się także do wiadomości o rzekomym udziale w morderstwie dziewczyny jej 28-letniego partnera. - Dam sobie rękę odciąć. Nie ma takiej możliwości. Gdyby on widział, że osoba lub osoby robią krzywdę mojej siostrze jestem pewny, że walczyłby nawet z pięcioma gołymi rękami - podkreślił.



Odnosząc się do głównego podejrzanego w sprawie, 32-letniego Banglijczyka, przyznał jednak, że wydaje mu się, że może być winny śmierci Anastazji. - Nie wierzę, żeby mężczyzna, który zabrał ją na motocykl nie był zaangażowany w morderstwo - wyjaśnił.

32-letni obywatel Bangladeszu głównym podejrzanym

Dom obywatela Bangladeszu znajduje się w niewielkiej odległości od miejsca, w którym znaleziono zwłoki 27-letniej Polki. Śledczy nie wykluczają jednak możliwości udziału innych osób w pozbyciu się ciała. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. współlokatora 32-latka, którego zeznania zostały uznane za fałszywe. Mężczyzna twierdził, że Anastazji nigdy nie było w ich domu, czemu przeczą nagrania z monitoringu. Kamery zarejestrowały, jak podejrzany wszedł do domu z Polką, a następnie opuścił budynek sam.

Śmierć 27-letniej Anastazji w Grecji. Lekarz sądowy zabrał głos

Z najnowszych ustaleń służb, które cytuje portal Kathimerini, wynikło, że mężczyzna z Bangladeszu mógł wynieść ciało kobiety z domu tylnym wyjściem, którego swoim zasięgiem nie obejmuje kamera. ''Podejrzany o morderstwo 32-latek miał być widziany, jak w panicznym biegu opuszcza swój dom, by po 11 minutach do niego wrócić. Po porównaniu tego czasu z mapą ustalono, że mężczyzna mógł oddalić się na odległość maksymalnie 1,5 km, a zwłoki kobiety znaleziono około 1 km od jego miejsca zamieszkania'' - czytamy na portalu.