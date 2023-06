Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę 18 czerwca media poinformowały, że znaleziono jej ciało w stanie zaawansowanego rozkładu. W poniedziałek 19 czerwca odbyła się sekcja zwłok 27-letniej Polki. Zdaniem lekarzy kobieta została uduszona. Sprawcę zabójstwa oraz ewentualnych współsprawców pomogą wskazać testy histopatologiczne i toksykologiczne, a także badania zabezpieczonego materiału genetycznego.

Grecja. Analogia między śmiercią Anastazji a śmiercią Eleni

Greckie media zwróciły uwagę na analogię między sprawą Anastazji a śmiercią 21-letniej studentki Eleni Topaloudi, która w 2018 r. została zgwałcona i zamordowana. Prokuratura postawiła wówczas zarzuty Grekowi i Albańczykowi. Ich proces rozpoczął się 13 stycznia 2020 r. W trakcie śledztwa składali sprzeczne zeznania, jednocześnie wzajemnie się obwiniając. Ostatecznie sąd uznał mężczyzn za winnych i skazał na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez uwzględnienia okoliczności łagodzących.

Chłopak Anastazji był dwukrotnie przesłuchiwany. "Jestem w złym stanie"

Matka Eleni: Pewnego dnia wezmę do ręki karabin i zacznę strzelać

Po zabójstwie Anastazji greckie media skontaktowały się z matką Eleni. Kobieta nie kryła emocji. - Jestem załamana - mówiła na antenie telewizji ANT1. - Zamordować dziecko, zgwałcić je, rozebrać, wrzucić do morza i uciec zanim utonęło! Tak jak zrobili to teraz z tą 27-latką, zgwałcili ją, porwali, wrzucili do czarnego worka na śmieci, nagą, jak prawdziwe śmieci i przykryli gałęziami! A potem mam uwierzyć w prawo? W jakie prawo powinnam wierzyć? Czy ktoś ma prawo odbierać ludzkie życie? - cytuje jej słowa portal iefimerida.gr.



- Jedyną karą za tak ohydne zbrodnie powinno być dożywocie. Mówię to od 2018 r., od samego początku (...) Tego właśnie chcę dla tych morderców jako matka Helen - dodała kobieta. - Jak to jest, że gwałciciele nigdy nie są karani? Jak to możliwe, że wychodzą do społeczeństwa i w nim funkcjonują? Dlaczego mordercy proszą o drugą szansę? Pewnego dnia wezmę do ręki karabin i zacznę strzelać - podsumowała.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Policja znalazła kolejne ślady

W związku ze śmiercią Polki policja zatrzymała 32-letniego mężczyznę, obywatela Bangladeszu. We wtorek wieczorem telewizja MEGA, powołując się na śledczych, poinformowała, że Anastazja nie została zamordowana w domu podejrzanego mężczyzny, a w opuszczonym budynku, niedaleko miejsca, w którym odnaleziono jej ciało. Funkcjonariusze znaleźli tam m.in. but i niedopałek - które wysłali do laboratorium kryminalistycznego w celu analizy - a także czarne worki.