Pierwsze poważne wątpliwości co do Titana pojawiły się już w 2018 roku. Zespół inżynierów w liście do Stocktona Rusha, szefa firmy OceanGate, ostrzegał, że eksperymentalna łódź podwodna może ulec "katastrofalnym" problemom w trakcie wyprawy do wraku Titanica - poinformował "The New York Times". Pod odezwą podpisało się 38 ekspertów (liderów branży, badaczy głębinowych i oceanografów) ze stowarzyszenia Marine Technology Society (MTS), które od 60 lat promuje, bada i edukuje na temat technologii oceanicznej.

Statek podwodny Titan nie spełniał standardów bezpieczeństwa. "NYT": Rush zignorował je

Inżynierowie napisali w liście, że "jednogłośnie wyrażają obawy" co do prac nad Titanem, jak i planowanych misji do wraku Titanica. Wskazywali, że Stockton Rush nie chciał dostosować się do standardów bezpieczeństwa określonych przez międzynarodowe stowarzyszenie DNV, dot. tworzenia sprzętów morskich. Will Kohnen, jeden z członków MTS, powiedział "NYT", że Rush zadzwonił do niego po przeczytaniu listu i stwierdził rzekomo, że owe standardy branżowe "tylko hamują rozwój".

Zaniepokojenie ekspertów podzielał David Lochridge, ówczesny dyrektor OceanGate ds. bezpieczeństwa pasażerów. Nie zgodził się na testy Titana z udziałem załogi, za co został zwolniony. Firma pozwała go też za ujawnianie poufnych informacji.

Batyskaf Titan zaginął w okolicach Nowej Fundlandii. Pięć osób na pokładzie

Łódź podwodna Titan obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions zaginęła w niedzielę (18 maja) u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia. Na pokładzie znajduje się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood, jego 19-letni syn Suleman Dawood, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz sam Stockton Rush. Ich celem była turystyczna wyprawa do wraku Titanica spoczywającego na dnie Północnego Atlantyku.