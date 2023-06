Białoruś buduje "linię Chrenina" w pobliżu granicy z Polską. W planach m.in. "zęby smoka"

O tajemniczej budowie poinformowała na kanale na Telegramie grupa obserwacyjna "Białoruski Gajun". Jak przekazano, w okolicach wsi Saki (rejon żabinecki, obwód brzeski) "rozpoczęto prace nad wyposażeniem inżynieryjnym stanowisk strzeleckich, które obejmują m.in. budowę systemu rowów i ziemianek". Zaznaczono, że odległość tego miejsca do granicy z Polską to 28 kilometrów, a do granicy z Ukrainą - 47 kilometrów.

Jak podaje portal Motolko.help, w budowę "zaangażowany jest ciężki sprzęt budowlany (koparki, dźwigi samojezdne)". Na miejscu mają powstać "zęby smoka", czyli wysokie na 90-120 cm żelbetowe bariery przeciwczołgowe o kształcie przypominającym piramidy. "W pracach biorą udział zarówno "cywilni" budowniczowie, jak i białoruscy wojskowi" - czytamy.

Białoruś. "Linia Chrenina" w rejonie żabineckim

Na razie nie jest jasne, dlaczego taki punkt powstaje właśnie w rejonie żabineckim. Motolko.help wskazuje, że na miejscu nie odbywają się ćwiczenia obrony terytorialnej, nie ogłoszono tam też żadnych działań szkoleniowych. Według portalu najprawdopodobniej ma to związek z "przygotowaniem do obrony przed potencjalną zewnętrzną agresją militarną".

Fortyfikacje nazwano "linią Chrenina" na cześć ministra obrony Białorusi Wiktara Chrenina. To kolejne tego typu doniesienia w tym miesiącu. Wcześnie media informowały, że białoruskie wojsko rozbudowuje fortyfikacje w obwodzie homelskim, 20 kilometrów od granicy z Ukrainą. Władze Białorusi stwierdziły wtedy, że jest to obiekt ćwiczebny, który będzie wykorzystywany do szkolenia poborowych. Jednak po zakończeniu prac, w okopach i w bunkrach zostały rozlokowane jednostki armii białoruskiej.