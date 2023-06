Zaginięcie łodzi podwodnej Titan. Media donoszą o odgłosach uderzeń. "Regularnie, co 30 minut"

Służby ratownicze poszukujące od niedzieli łodzi podwodnej Titan usłyszały we wtorek regularne uderzenia - podaje nieoficjalnie CNN. Uderzenia następowały regularnie co 30 minut. Szacuje się, że zapas tlenu wystarczy osobom znajdującym się na pokładzie do czwartkowego przedpołudnia.

