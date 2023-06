Media: Anastazja została zamordowana w opuszczonym domu. Śledczy znaleźli m.in. but i czarne worki

We wtorek wieczorem telewizja MEGA, powołując się na śledczych, poinformowała, że Anastazja nie została zamordowana w domu 32-letniego obywatela Bangladeszu, który jest głównym podejrzanym w sprawie. Kobieta miała zostać zabita w opuszczonym budynku, który znajduje się niedaleko zarówno domu Banglijczyka, jak i miejsca, w którym odnaleziono ciało 27-latki.

Media: Śledczy znaleźli dowody

Według greckich mediów śledczy mieli rozszerzyć poszukiwania wokół domu obywatela Bangladeszu. Kiedy weszli do opuszczonego budynku, mieli znaleźć dowody - m.in. but i niedopałek - które wysłali do laboratorium kryminalistycznego w celu analizy. Co więcej, w opuszczonym domu zostały również znalezione czarne worki - w takie same zawinięte było ciało Anastazji.

Choć budynek jest blisko miejsca, w którym znaleziono zwłoki 27-letniej Polki, śledczy nie wykluczają, że ktoś pomagał Banglijczykowi pozbyć się ciała. Sprawdzają oni m.in. współlokatora 32-latka, który zeznał, że Anastazji nigdy nie było w ich domu. Tymczasem nagranie z monitoringu pokazuje, że nie jest to prawda.

Nowe doniesienia ws. Anastazji. Media: Miała skrępowane ręce i nogi

Grecja. 27-letnia Polka zamordowana na wyspie Kos

Przypomnijmy, Anastazja zaginęła w zeszłym tygodniu. Jej ciało odnaleziono w minioną niedzielę. W sprawie podejrzanym nadal zostaje 32-letni obywatel Bangladeszu. Usłyszał on zarzuty uprowadzenia kobiety i odbycia z nią stosunku w momencie, gdy nie była zdolna do stawiania oporu. Według mediów, 32-latek sam sobie przeczy w zeznaniach. W jego domu oddalonym o około kilometr od miejsca, w którym porzucono zawinięte w worek ciało Polki, znaleziono DNA i włosy ofiary. Zamontowana w pobliżu kamera przemysłowa zarejestrowała, jak podejrzany wchodzi do swojego domu z ofiarą, a następnie wychodzi z niego sam.

Greckie media zastanawiają się również nad tym, dlaczego ciała Anastazji nie znaleziono wcześniej. Jak mówił dziennikarzom telewizji MEGA zastępca burmistrza wyspy Stamatis Kambourakis, przechodził obok tego miejsca dzień przed znalezieniem ciała, ale nic nie zwróciło jego uwagi. - Jak to się stało, że nic nie zauważyły bardziej doświadczone oczy? Dwa razy minąłem to miejsce z moim zespołem... - zastanawiał się. - Nie mówimy o obszarze, który jest opuszczony lub gdzie nikt nie przechodzi. Mówimy o miejscu, gdzie każdego dnia przewijają się dziesiątki turystów. Oprócz nas, grup wolontariuszy, policji i gwardii narodowej, którzy brali udział w śledztwach, byli też zwykli mieszkańcy okolicy, którzy zrezygnowali z pracy i poszli prowadzić poszukiwania - dodał.

