Informacja o wybuchu, a następnie pożarze dotarła do rosyjskich służb we wtorek 20 czerwca o godzinie 14:10. Według służby prasowej Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych pożar został ugaszony siedem minut później. TASS podaje, że przyczyną wtorkowej eksplozji w fabryce prochu pod Tambowem był "błąd ludzki". - Mogę stwierdzić bez żadnych wątpliwości, że nie był to atak terrorystyczny - powiedział gubernator regionu Maksim Jegorow. Jak podaje agencja, w wyniku wybuchu zginęły cztery osoby, a kilkanaście jest rannych.

Eksplozja i pożar w rosyjskim Kotowsku. Nie żyją cztery osoby

Na miejscu pojawiły się cztery jednostki straży pożarnej. Rosyjski Komitet Śledczy rozpoczął śledztwo po wybuchu i następującym po nim pożarze. Służby przesłuchały świadków zdarzenia oraz próbowały ustalić główną przyczynę zdarzenia. Biuro prasowe rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Środowiskowego, Technologicznego i Jądrowego (Rostechnadzor) także oświadczyło, że rozpoczęło dochodzenie w sprawie.

"Wszystkie osoby, które zginęły w wypadku, to mężczyźni, którzy pracowali dla firmy podwykonawczej, która zajmowała się naprawami w obiekcie" - podaje TASS. Interfax podaje z kolei, że w wyniku zdarzenia rezultacie 12 osób zostało rannych, powołując się na oświadczenie wydane przez fabrykę. "Ofiary to jeden pracownik Tambowskiej Wytwórni Prochu, a reszta to pracownicy kontrahentów. Zostali zabrani do placówki medycznej" - głosi komunikat. Zakład poinformował, że przyczyny incydentu są ustalane. "Według wstępnej wersji powodem był czynnik ludzki" - także przyznaje firma.

Z początku służby ratunkowe informowały agencję Interfax, że w eksplozji zginęły cztery osoby, a lekarze walczyły o życie dwóch kolejnych.