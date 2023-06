Dziennikarze PAP, powołując się na nowe ustalenia śledczych z Bydgoszczy poinformowali, że w Wielkiej Brytanii wznowiono poszukiwania Małgorzaty Wnuczek. Kobieta zaginęła w Leicester w 2006 roku, gdy miała 27 lat. Zdaniem polskiej prokuratury kobieta została zamordowana, a jej zwłoki umieszczono w walizce, którą następnie wrzucono do rzeki Soar. Śledztwo w sprawie Polki zostało wznowione przez Brytyjczyków właśnie po otrzymaniu nowych informacji z Polski.

Wznowiono poszukiwania Małgorzaty. Kobieta zaginęła 17 lat temu w Wielkiej Brytanii

- Określono najbardziej prawdopodobne miejsca, w których ciało kobiety może się znajdować. W Polsce w tej sprawie nikt nie został jeszcze zatrzymany. Jest jednak wątek, że do tego czynu doszło na tle relacji osobistych. Z naszych ustaleń wynika, że do zabójstwa kobiety mogło dojść właśnie w 2006 roku - pod koniec maja - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.

Z ustaleń dziennikarza TVN24 wynika, że polscy śledczy wytypowali domniemanego sprawcę. Ma to być Polak i znajomy zaginionej Małgorzaty. Reporter Mariusz Sidorkiewicz dodał, że brytyjskie i polskie służby od kilku tygodniu przeczesują koryto rzeki w Leicester, a w działaniach udział biorą psy tropiące, płetwonurkowie oraz wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, np. sonar i podwodne kamery. Na razie poszukiwania nie przyniosły rezultatów, ale zdaniem śledczych "jest to kwestia czasu".

- Poszukiwania trwają i są podzielone na kilka etapów. W wytypowanym rejonie rzeki wpuszczono początkowo sonary, które wskazały na kilka potencjalnych miejsc ukrycia walizki ze zwłokami. Poszukiwania były kontynuowane dalej przy użyciu psów, które również wskazały kilka miejsc możliwego ukrycia zwłok. Następnie do rzeki wprowadzono kamery. Aktualnie do akcji włączyli się nurkowie - przekazała w rozmowie z TVN24 Agnieszka Adamska-Okońska z bydgoskiej prokuratury.

Małgorzata Wnuczek zaginęła w 2006 roku

Małgorzata Wnuczek pochodziła z Inowrocławia. W Poznaniu studiowała geologię, jednak po dwóch latach nauki zdecydowała się na zmianę kierunku na turystykę i rekreację. Na studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Małgorzata poznała Dariusza. W marcu 2003 roku para wzięła ślub, a niebawem na świat przyszła ich córka Ola.



W 2004 roku Dariusz wyjechał do Wielkiej Brytanii za pracą, a w czerwcu 2005 roku do męża postanowiła dołączyć także Małgorzata. Para wraz z córką osiadła w Leicester. Małżeństwo miało się kłócić, w związku z czym Małgorzata miała podjąć decyzję o rozstaniu. Było to właśnie w 2006 roku.



Małgorzata po raz ostatni widziana była 31 maja 2006 roku w autobusie, który jechał z miejsca jej pracy (Peter Jackson Logistics na Sunningdale Road w Leictester) do centrum miasta. Z rodziną w Polsce po raz ostatni skontaktowała się 29 maja, wysyłając wiadomość SMS. Kilka lat temu bliscy Polki udostępnili w mediach społecznościowych nagranie, mając nadzieję, że kobieta usłyszy ich apel i wróci do córki, która ma obecnie 20 lat.



Od dnia zaginięcia na policję zgłosiło się ponad dwa tysiące potencjalnych świadków, którzy złożyli ponad 100 zeznań. Niestety, do tej pory nie wiadomo, co stało się z Małgorzatą. Policjanci z Leicester apelują do mieszkańców, a zwłaszcza Polonii, by przekazywali nawet nieistotne informacje, które mogą pomóc rozwikłać sprawę Małgorzaty. Wiadomości można wysyłać za pośrednictwem strony www.leics.police.uk lub dzwoniąc w Polsce na numer 112.



W sprawie zatrzymano jak dotąd 39-letniego mężczyznę, który podejrzewany jest o pomoc w zacieraniu śladów. Ze względu na brak dowodów nie przedstawiono mu zarzutów. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.