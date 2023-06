Samice bociana po raz pierwszy tworzą parę i szokują ornitologów. "Brakowało samców"

Ornitolodzy z Czech zaobserwowali wyjątkową parę bocianów białych. Według specjalistów dwie samice złożyły jaja w tym samym gnieździe, a teraz wspólnie się nimi opiekują. "Lokalni ornitolodzy twierdzą, że po raz pierwszy zarejestrowali parowanie gatunków tej samej płci" - przekazał portal birguides.com.

Czechy. Dwa bociany tej samej płci dobrały się w parę. Lokalni ornitolodzy zaskoczeni

Para bocianów białych pojawiła się na początku maja na kominie jednego z budynków w miejscowości Chýnov w południowej części Czech. Lokalni ornitolodzy zwrócili uwagę na gniazdo już w marcu, gdy pojawił się pierwszy bocian, a następnie ich uwagę zwróciła liczba znajdujących się w nim jaj. "Gniazdo jest filmowane przez kamerę, co pozwoliło naukowcom monitorować zachowanie ptaków od czasu ich przybycia na wiosnę" - przekazano na stronie birguides.com. W dalszym ciągu można obserwować ptaki w serwisie YouTube.



"Dwa gniazda bocianów białych przyciągają w tym roku uwagę opinii publicznej i ornitologów bardziej niż inne ze względu na niezwykłe pary - jednopłciowe i międzygatunkowe" - przekazali czescy ornitolodzy, nawiązując również do rzadkiego parowania bociana białego z bocianem czarnym w czeskiej miejscowości Horní Cerekv, do czego doszło również w tym roku.

Wracając do bocianów białych, jeden z nich pojawił się w gnieździe już w zeszłym roku. Wówczas samica wychowała troje piskląt. Po pewnym czasie dołączyła do niej inna samica i wspólnie zaczęły składać jaja. "Zaobserwowano, jak dwie samice wspólnie przygotowują gniazdo, witają się, klaskają dziobami i opiekują się lęgiem ośmiu jaj - nigdy nie odnotowano tak dużej liczby w jednym gnieździe tego gatunku i to ponad wszystko potwierdziło wątpliwości, czy oba ptaki były samicami" - czytamy na stronie birguides.com.

Czechy. "To, co stało się z ojcem i dlaczego dwie samice zdecydowały się stworzyć parę, jest owiane tajemnicą"

23 maja wykluło się pierwsze pisklę, a po kilku dniach kolejne dwa. Pozostałe jaja prawdopodobnie nie były zapłodnione. Jirí Vermouzek, szef Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego skomentował sytuację. - W przypadku bociana białego krycie zwykle odbywa się w gnieździe, więc zapłodnienie pozostaje pewną tajemnicą. Musiało to więc mieć miejsce gdzieś poza gniazdem, a nie mamy na to żadnych zapisów - przekazał Vermouzek.



- To, co stało się z ojcem i dlaczego dwie samice zdecydowały się stworzyć parę, jest owiane tajemnicą. Bardzo prawdopodobne, że brakowało odpowiednich samców dla pierwotnej samicy, więc zdecydowała się zaakceptować drugą samicę jako swojego partnera - dodał Vermouzek, cytowany przez Radio.cz.