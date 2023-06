Trwa śledztwo ws. zabójstwa Anastazji na wyspie Kos. Kobieta zaginęła w ubiegłym tygodni, ale jej ciało odnaleziono dopiero w niedzielę. W greckich mediach pojawia się coraz więcej informacji ws. śmierci Polki. Według nich ciało 27-latki miało skrępowane ręce i nogi - miały być one skute kajdankami. Zwłoki miały znajdować się w dwóch workach. Obok miała leżeć srebrna torebka - nie było w niej jednak ani pieniędzy, ani telefonu komórkowego Anastazji. Telefon kobiety został znaleziony 500 metrów od domu podejrzanego 32-latka i 1,5 km od miejsca, w którym zostało odkryte ciało.

Greckie media: Anastazja miała pisać, że "jest w niebezpieczeństwie"

Według dotychczasowych ustaleń w poniedziałek 12 czerwca Anastazja miała wyjść na drinka. Nie wiadomo jednak, czy była sama, czy ze znajomymi (są dwie różne wersje). Około godz. 22:30 skontaktowała się ze swoim chłopakiem. Miała mu powiedzieć, że ktoś odwiezie ją do hotelu na motocyklu, bo jest pod wpływem alkoholu. Wysłała mu także swoją lokalizację. Kiedy mężczyzna udał się pod wskazany adres, nikogo nie było. Telefon dziewczyny już nie odpowiadał.

Teraz greckie media informują o tym, że chwilę przed zaginięciem kobieta miała wysłać jeszcze jednego SMS-a do swojego partnera o treści: "Czuję się nieswojo, jestem w niebezpieczeństwie", a także poprosić go, aby ją odebrał. Kiedy ten zainteresował się tym, co się dzieje, z telefonu Anastazji miał otrzymać wiadomość zapewniającą o tym, że wszystko jest w porządku. Według mediów, które powołują się na policję, ten ostatni SMS mógł zostać napisany przez mordercę albo przez samą 27-latkę, której grożono.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Sprawą zajmie się adwokat matki Iwony Wieczorek

Grecja. 27-letnia Polka zamordowana na wyspie Kos

Przypomnijmy, Anastazja zaginęła w zeszłym tygodniu. Jej ciało odnaleziono w minioną niedzielę. W sprawie podejrzanym nadal zostaje 32-letni obywatel Bangladeszu. Usłyszał on zarzuty uprowadzenia kobiety i odbycia z nią stosunku w momencie, gdy nie była zdolna do stawiania oporu. Według mediów, 32-latek sam sobie przeczy w zeznaniach. W jego domu - oddalonego o około kilometr od miejsca, w którym porzucono zawinięte w worek ciało Polki - znaleziono DNA i włosy ofiary. Zamontowana w pobliżu kamera przemysłowa zarejestrowała, jak podejrzany wchodzi do swojego domu z ofiarą, a następnie wychodzi z niego sam.

Z najnowszych ustaleń służb, które cytuje portal Kathimerini, wynika, że mężczyzna z Bangladeszu mógł wynieść ciało kobiety z domu tylnym wyjściem, którego nie widać na nagraniach z kamer. ''Podejrzany o morderstwo 32-latek miał być widziany, jak w panicznym biegu opuszcza swój dom, by po 11 minutach do niego wrócić. Po porównaniu tego czasu z mapą ustalono, że mężczyzna mógł oddalić się na odległość maksymalnie 1,5 km, a zwłoki kobiety znaleziono około kilometra od jego miejsca zamieszkania'' - czytamy na portalu.

We wtorek greckie media zastanawiają się również nad tym, dlaczego ciała Anastazji nie znaleziono wcześniej. Jak mówił dziennikarzom telewizji MEGA zastępca burmistrza wyspy Stamatis Kambourakis, przechodził obok tego miejsca dzień przed znalezieniem ciała, ale nic nie zwróciło jego uwagi. - Jak to się stało, że nic nie zauważyły bardziej doświadczone oczy? Dwa razy minąłem to miejsce z moim zespołem... - zastanawiał się. - Nie mówimy o obszarze, który jest opuszczony lub gdzie nikt nie przechodzi. Mówimy o miejscu, gdzie każdego dnia przewijają się dziesiątki turystów. Oprócz nas, grup wolontariuszy, policji i gwardii narodowej, którzy brali udział w śledztwach, byli też zwykli mieszkańcy okolicy, którzy zrezygnowali z pracy i poszli prowadzić poszukiwania - dodał.

***