Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia odniosła się w poniedziałek (19 czerwca) do zapewnień ministra sprawiedliwości na temat sprawy śmierci 27-letniej Anastazji. Ziobro zapewnił, że polecił Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zajęcie się sprawą. "Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego" - dodał.



Wrzosek zwróciła uwagę, że sprawa zmarłej przed sześcioma laty Magdaleny nasuwa skojarzenia ze śmiercią zmarłej w ostatnich dniach w Grecji Anastazji. "To może dla przypomnienia: Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, wszczęte na polecenie Zbigniewa Ziobry ws. śmierci Magdaleny Żuk w 2017 r. w Egipcie - trwa już szósty rok" - napisała na Twitterze i dodała: "Tam też miało być niezwłocznie". Więcej na temat toczącego się od lat śledztwa pisaliśmy w artykule: "Śmierć 27-letniej Anastazji. Wrzosek o śledztwie ws. Magdaleny Żuk: Tam też miało być niezwłocznie".

Magdalena Żuk udała się na wczasy do Egiptu w 2017 roku. Miała wówczas, podobnie jak zmarła niedawno Anastazja, 27 lat. Młoda kobieta planowała początkowo podróż z partnerem. Gdy jednak okazało się, że jego paszport jest już nieważny, pojechała do Marsa Alam sama. Początkowo Polka regularnie kontaktowała się ze swoim chłopakiem, z czasem jednak kontakt stał się coraz rzadszy. W ostatniej rozmowie poprosiła go, by sprowadził ją do kraju jak najszybciej. 27-latka była wyraźnie przestraszona.

Rodzinie Magdaleny udało się zorganizować jej wcześniejszy powrót do Polski. Niestety w związku z pogarszającym się stanem zdrowia nie została ona wpuszczona do samolotu. Zamiast tego kobieta trafiła do szpitala. Tam wypadła z okna na pierwszym piętrze. Nie ma pewności, co dokładnie stało się z Magdaleną - czy popełniła samobójstwo, a może ktoś ją wypchnął. W 2019 roku "Interwencja" dotarła do dokumentów, z których wynika, że obrażenia kobiety miały być nietypowe. - Wskazują, że ciało zostało wyrzucone z okna, ewentualnie było zupełnie bezwładne - mówił wówczas detektyw Marcin Popowski.

Matka Magdaleny wyznała natomiast, że wyniki toksykologiczne przeprowadzone w Egipcie wskazują, że jej córka była pod wpływem narkotyków. "To jedna z tajemnic śledztwa, o której zabroniła nam mówić prokuratura" - stwierdziła. Jej zdaniem 27-latka musiała zostać odurzona.