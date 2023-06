Zobacz wideo Hołownia: Rząd rozdaje dziś prezenty, które ma kupić ktoś inny

Jak podaje "The Washington Post", zgodnie z dokumentami sądowymi złożonymi we wtorek, syn prezydenta USA Joe Bidena, osiągnął wstępne porozumienie z prokuratorami federalnymi w sprawie przyznania się do dwóch przestępstw podatkowych oraz do zarzutu posiadania broni na warunkach, które najprawdopodobniej uchronią go przed więzieniem. Zarówno prokuratura, jak i obrońca złożyli wniosek o przesłuchanie sądowe, podczas którego Hunter Biden będzie mógł przyznać się do winy.

REKLAMA

Tragiczna historia rodziny Joe Bidena. Stracił żonę i dzieci

USA. Hunter Biden oskarżony o wykroczenia podatkowe i posiadanie broni

Dochodzenie w sprawie 53-latka zostało wszczęte w 2018 roku. Dokumenty sądowe wskazują, że syn amerykańskiego przywódcy wstępnie zgodził się przyznać do dwóch wykroczeń podatkowych polegających na niepłaceniu podatków w 2017 i 2018 roku. Łączne zobowiązanie podatkowe wynosi około 1,2 miliona dolarów - donoszą anonimowe źródła "The Washington Post".

"Oskarżony zgodził się przyznać do winy w obu sprawach dotyczących spraw podatkowych" - napisali prokuratorzy w oświadczeniu, którego treść przytacza amerykański dziennik. Drugi zarzut dotyczy posiadania broni. W tym przypadku pismo głosi, że "oskarżony zgodził się zawrzeć umowę o odstąpieniu od postępowania przygotowawczego w odniesieniu do informacji o broni palnej". Hunter miał kłamać na temat zażywania przez niego narkotyków przy zakupie broni.

Hunter Biden: Crack to był mój najlepszy przyjaciel

Adwokat Huntera Bidena: Weźmie odpowiedzialność za swoje błędy

- Hunter weźmie na siebie odpowiedzialność za dwa przypadki wykroczenia polegającego na niezłożeniu należnych płatności podatkowych zgodnie z umową o przyznaniu się do winy - przekazał z kolei adwokat Huntera, cytowany przez CNN. - Rząd wniesie również oskarżenie o posiadanie broni palnej, które będzie podlegać przedprocesowemu porozumieniu o odstąpieniu od wymierzenia kary i nie będzie przedmiotem porozumienia o przyznaniu się do winy. Wiem, że Hunter uważa, że ważne jest, aby wziąć odpowiedzialność za błędy, które popełnił w okresie zawirowań i uzależnień w swoim życiu. Z niecierpliwością czeka na kontynuację powrotu do zdrowia i pójście naprzód - dodał.

Z kolei Biały Dom w krótkim oświadczeniu przekazał, że para prezydencka "kocha swojego syna". - Prezydent i Pierwsza Dama kochają swojego syna i wspierają go, gdy kontynuuje odbudowę swojego życia. Nie będziemy udzielać dalszych komentarzy - powiedział rzecznik Białego Domu Ian Sams, cytowany przez CNN. BBC podaje także, że syn Joe Bidena zostanie poddany leczeniu farmakologicznemu. W swojej książce z 2021 roku Hunter przyznał, że we wspomnianym okresie był uzależniony od cracku. To nie wszystkie skandale, w jakich brał udział syn amerykańskiego prezydenta - prasa rozpisywała się także o jego głośnym rozwodzie, romansie z wdową po zmarłym bracie czy dziecku ze striptizerką.