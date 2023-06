27-letnia Anastazja z Wrocławia pracowała w hotelu w miejscowości Marmari na greckiej wyspie Kos.12 czerwca wieczorem słuch o Polce zaginął. Po trwających sześć dni poszukiwaniach, w niedzielę wieczorem media poinformowały o znalezieniu ciała kobiety. We wtorek portal protothema.gr opublikował ostatnie zdjęcia Anastazji.

Śmierć 27-letniej Anastazji z Polski. Grecki portal opublikował zdjęcia

Według portalu na kadrach widać, jak Polka opuszcza supermarket na Kos z 32-letnim mężczyzną, który jest uważany za głównego podejrzanego w sprawie. Niedługo po opuszczeniu sklepu ślad po 27-latce zaginął.

Wcześniej grecka stacja telewizyjna TOC opublikowała nagranie z monitoringu jednej z tawern w Marmari, na którym widać Anastazję. Kobieta pracowała w hotelu nieopodal. Film datowany jest na godzinę 19:25 w poniedziałek, czyli kilka godzin przed zaginięciem. Po wyjściu z lokalu Anastazja udała się w kierunku sklepu, gdzie spotkała później jednego z cudzoziemców.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Przesłuchano partnera Polki

Śmierć Anastazji na Kos. Co wiadomo w sprawie?

12 czerwca Anastazja wyszła na drinka. Później tego dnia miała spotkać pięciu mężczyzn pochodzących z Pakistanu oraz Bangladeszu i spożywać z nimi alkohol. Według zeznań obcokrajowców kobieta była nietrzeźwa, zabrali ją więc do domu jednego z nich, by mogła odpocząć. 32-letni mężczyzna z Bangladeszu miał obiecać Anastazji odwiezienie do domu. Później kobieta pisała do swojego chłopaka, że nie czuje się komfortowo. Udostępniała mu także lokalizację, prosząc, by ją odebrał. Kiedy jednak partner Anastazji udał się na miejsce, nikogo tam nie było, a jej telefon nie odpowiadał.

13 czerwca 28-latek zawiadomił policję oraz rodziców Anastazji. Jej matka poleciała na miejsce, by pomóc w poszukiwaniach. Niestety po niecałym tygodniu znaleziono ciało kobiety. Teren ten był wcześniej przeszukiwany, możliwe więc, że zwłoki zostały podrzucone, a sprawca nie działał sam. Według wstępnych ustaleń kobieta została uprowadzona, zgwałcona, a następnie zamordowana. Stan ciała Polki uniemożliwił jednak ustalenie podczas sekcji zwłok dokładnej przyczyny jej śmierci.

Zatrzymany przez grecką policję główny podejrzany, 32-letni mężczyzna, najpierw zeznał, że odbył stosunek z Anastazją, a następnie ją zostawił i wyszedł. Później jednak zmienił zeznania, twierdząc, że jedynie sprzedał kobiecie haszysz.