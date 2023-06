Ciemnoskóry 30-latek zaatakował w Bordeaux kobietę i jej wnuczkę. Media: To nie jest imigrant

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Bordeaux we francuskim regionie Nowa Akwitania. Na krążącym w sieci nagraniu widać 73-letnią kobietę i jej 7-letnią wnuczkę stojące przed drzwiami domu. Gdy obie wróciły do środka i próbowały zamknąć drzwi, atak przypuścił 30-letni ciemnoskóry mężczyzna. Z dużą siłą wyciągnął kobietę i dziecko na zewnątrz, rzucając je na chodnik. 30-latek zabrał kilka rzeczy i uciekł. 73-latka trafiła do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną". Serial o LGBT+ w Polsce. Odc. 4. "Nie śpij, Zuza"

Nagranie z Francji udostępniają polscy politycy. Warchoł: O tym będą jesienne wybory!

Nagranie wywołało we Francji spore wzburzenie, a prawicowi politycy przyczyny dopatrują się w polityce migracyjnej. "Oto, co zrobili naszemu krajowi. Francuzi, obudźcie się" - napisał na Twitterze Eric Zemmour, skrajnie prawicowy polityk i były kandydat na prezydenta Francji. Film obiegł również polskie profile. Nagranie promuje m.in. Suwerenna Polska, sugerując, że atak został dokonany przez migranta. Nagranie udostępnił np. poseł Marcin Warchoł, pisząc: "O tym będą jesienne wybory!". "Kiedy ktoś mnie nazywa 'rasistą', to już tylko się uśmiecham. Wolę być 'rasistą' niż oglądać takie sceny w Polsce. Precz z Ochojską! Precz z Tuskiem! Chcą to samo sprowadzić do Polski" - komentował z kolei radny Dariusz Matecki.

Francja. Brutalny atak na kobietę i wnuczkę. Media: Napastnik nie był imigrantem

Lokalne francuskie władze stanowczo potępiły atak. Jak podaje portal sudouest.fr, mężczyzna został zatrzymany kilkadziesiąt minut po zdarzeniu. Dotychczasowe nieoficjalne ustalenia wskazują, że nie jest on imigrantem. Napastnik urodził się we Francji w 1993 r., a konkretnie w Bordeaux, w którym doszło do ataku. Jest dobrze znany policji. Media podają, że mężczyzna jest bezdomny, cierpiał na zaburzenia psychiczne, wielokrotnie znajdowano też przy nim narkotyki.