Greckie media informują, że 28-letni partner Anastazji i jej matka wracają z wyspy Kos do Polski. Dotychczasowe doniesienia wyraźnie wskazują, że mężczyzna ma w sprawie status jedynie świadka, a jego alibi jest niepodważalne. Grecki oddział CNN przekazał, że wyjazd 28-latka jest możliwy za zgodą greckich władz. Warunkiem jest to, że - w razie potrzeby - będzie gotów składać dalsze wyjaśnienia.

Śmierć Anastazji w Grecji. 32-latek usłyszał zarzuty. W jego domu znaleziono DNA

W sprawie podejrzanym nadal zostaje 32-letni obywatel Bangladeszu. Usłyszał on zarzuty uprowadzenia kobiety i odbycia z nią stosunku w momencie, gdy nie była zdolna do stawiania oporu. Według mediów 32-latek sam sobie przeczy w zeznaniach. W jego domu - oddalonego o około km od miejsca, w którym porzucono zawinięte w worek ciało Polki - znaleziono DNA i włosy ofiary. Zamontowana w pobliżu kamera przemysłowa zarejestrowała, jak podejrzany wchodzi do swojego domu z ofiarą, a następnie wychodzi z niego sam.

Z najnowszych ustaleń służb, które cytuje portal Kathimerini, wynika, że mężczyzna z Bangladeszu mógł wynieść ciało kobiety z domu tylnym wyjściem, którego nie widać na nagraniach z kamer. ''Podejrzany o morderstwo 32-latek miał być widziany, jak w panicznym biegu opuszcza swój dom, by po 11 minutach do niego wrócić. Po porównaniu tego czasu z mapą ustalono, że mężczyzna mógł oddalić się na odległość maksymalnie 1,5 km, a zwłoki kobiety znaleziono około 1 km od jego miejsca zamieszkania'' - czytamy na portalu.

Grecja. Ciało 27-letniej Anastazji było porzucone w turystycznym miejscu

We wtorek greckie media zastanawiają się również nad tym, dlaczego ciała Anastazji nie znaleziono wcześniej. Jak mówił dziennikarzom telewizji MEGA zastępca burmistrza wyspy Stamatis Kambourakis, przechodził obok tego miejsca dzień przed znalezieniem ciała, ale nic nie zwróciło jego uwagi. - Jak to się stało, że nic nie zauważyły bardziej doświadczone oczy? Dwa razy minąłem to miejsce z moim zespołem... - zastanawiał się. - Nie mówimy o obszarze, który jest opuszczony lub gdzie nikt nie przechodzi. Mówimy o miejscu, gdzie każdego dnia przewijają się dziesiątki turystów. Oprócz nas, grup wolontariuszy, policji i gwardii narodowej, którzy brali udział w śledztwach, byli też zwykli mieszkańcy okolicy, którzy zrezygnowali z pracy i poszli prowadzić poszukiwania - dodał.

Greckie media: Mnożą się pytania dotyczące zabójstwa Anastazji