Rosja ostrzega przed "śmiercionośnymi komarami z USA". "Wyraźny charakter militarny"

Stany Zjednoczone opracowują techniki przenoszenia przez komary groźnych wirusów i są już na "wysokim poziomie technicznym gotowości" - stwierdził we wtorek (20 czerwca) w rozmowie z dziennikarzami "The Moscow Times" szef rosyjskich oddziałów ds. promieniowania, ochrony chemicznej i biologicznej Igor Kirillov. Wojskowy, aby potwierdzić swoją tezę, przywołał rzekomy patent na drona, który ma być przeznaczony do transportu owadów.

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Rosja. Badania USA mają "wyraźny charakter militarny"

Zdaniem Igora Kirillova badania prowadzone przez Stany Zjednoczone mają "wyraźny charakter militarny". Jego zdaniem amerykańskie władze chcą użyć "zmutowanych" komarów do walki z rosyjskim wywiadem. Jak stwierdził generał, Departament Obrony USA ma aktualnie szukać "optymalnych warunków do osiągnięcia największej skuteczności w stosowaniu zakażonych owadów i kleszczy wysysających krew". - Pentagon nadal pozyskuje populacje wektorów, których patogeny nie rozprzestrzeniają się w warunkach naturalnych, takich jak gorączka Ebola, wirusowe zapalenie wątroby typu B, AIDS i ciężki ostry zespół oddechowy. Hodowle komarów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B zostały już pozyskane - stwierdził Kirillov. - Zarażony żołnierz nie będzie w stanie wykonać powierzonych mu zadań bojowych - dodał.

Niekończąca się libacja na Kremlu. Jedynym trzeźwym jest Putin

USA tworzą "śmiercionośne komary"? Zniekształcona rzeczywistość

Do doniesień szefa rosyjskich oddziałów ds. promieniowania, ochrony chemicznej i biologicznej odniosła się ambasadorka Stanów Zjednoczonych przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Tezy o "zmutowanych" komarach nazwała "laniem wody bez najmniejszych dowodów" - podaje "The Moscow Times". - Nie możemy podejmować tej propagandowej gry, tylko dlatego, że Federacja Rosyjska lubi wymyślać i rozkoszuje się swoimi zniekształcającymi rzeczywistość przemówieniami - powiedział z kolei działający przy ONZ ambasador Albanii Ferit Hoxha.

Ukraina drwi z Rosjan. "Zaplanowano częściową mobilizację komarów"

Rosja straszy: bojowe nietoperze, "brudna bomba", laboratoria z bronią biologiczną...

Moskwa już wcześniej rozpowszechniała doniesienia m.in. o zarażonych bojowych nietoperzach i migrujących ptakach, "brudnej bombie", laboratoriach z bronią biologiczną. Oczywiście dowódcy nie przedstawili żadnych dowodów potwierdzających absurdalne tezy. W październiku 2022 r. Rosja oskarżyła Stany Zjednoczone o opatentowanie drona, który może "rozpylać komary" na wojska przeciwnika.