Greckie media: Mnożą się pytania dotyczące zabójstwa Anastazji

27-letnia Anastazja z Wrocławia zaginęła na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. Ciało kobiety znaleziono w niedzielę na mokradłach, kilometr od domu 32-letniego mężczyzny, którego zatrzymano w związku ze sprawą. 32-latek, który jest obecnie aresztowany pod zarzutem porwania, zaprzeczył oskarżeniom i stwierdził, że nic nie zrobił 27-latce. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że przyczyną śmierci Polki było uduszenie.

We wtorek greckie media zastanawiają się, dlaczego ciała Anastazji nie znaleziono wcześniej. - Wyspa Kos jest zszokowana brutalnością zbrodni - powiedział dziennikarzom telewizji MEGA zastępca burmistrza wyspy, Stamatis Kambourakis. Jak dodał, przechodził obok tego miejsca dzień przed znalezieniem ciała, ale nic nie zwróciło jego uwagi. - Jak to się stało, że nic nie zauważyły bardziej doświadczone oczy? Dwa razy minąłem to miejsce z moim zespołem... - zastanawiał się.

- Nie mówimy o obszarze, który jest opuszczony lub gdzie nikt nie przechodzi. Mówimy o miejscu, gdzie każdego dnia przewijają się dziesiątki turystów. Oprócz nas, grup wolontariuszy, policji i gwardii narodowej, którzy brali udział w śledztwach, byli też zwykli mieszkańcy okolicy, którzy zrezygnowali z pracy i poszli prowadzić poszukiwania - dodał.

Śmierć 27-letniej Anastazji w Grecji

Greckie media podają także, że w poniedziałek dwukrotnie przesłuchiwany był 28-letni partner Anastazji, również Polak. Jednocześnie dotychczasowe doniesienia wyraźnie wskazują, że mężczyzna ma w sprawie status jedynie świadka, a jego alibi jest niepodważalne.

Śmierć 27-letniej Anastazji w Grecji. Lekarz sądowy zabrał głos

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przekazał na Twitterze, że zwróci się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary. Szef rządu dodał, że jest "wstrząśnięty brutalnym morderstwem", a "sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje". Równocześnie, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie zabójstwa 27-letniej Polki w Grecji, na wniosek ministra sprawiedliwości. Prokuratura wrocławska wystąpi do strony greckiej o przekazanie wszelkich dokumentów i informacji w tej sprawie.