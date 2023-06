Śmierć 27-letniej Anastazji w Grecji. Lekarz sądowy zabrał głos. "To była trudna sekcja zwłok"

27-letnia Anastazja z Wrocławia zaginęła na greckiej wyspie Kos w poniedziałek. 27-latka pracowała w jednym z hoteli. Ciało kobiety znaleziono w niedzielę na mokradłach, kilometr od domu 32-letniego mężczyzny, którego zatrzymano w związku ze sprawą. 32-latek zaznacza, że jest niewinny. Do tej pory usłyszał zarzut związany z uprowadzeniem, niewykluczone jest jednak postawienie kolejnych.

Wstępne doniesienia wskazywały na to, że przyczyną śmierci Polki było uduszenie. W poniedziałek na Rodos przeprowadzono sekcję zwłok. Media informowały, że ciało 27-latki było w zaawansowanym stadium rozkładu, co utrudniało wyjaśnienie okoliczności tragedii. Jak podaje Cnn.gr, lekarz sądowy nie znalazł na ciele kobiety otarć i uderzeń, którym można byłoby przypisać bezpośredni związek ze śmiercią 27-latki. - To była trudna sekcja zwłok. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można ustalić, czy była to ręka ludzka, czy lina - stwierdził. Lekarz nie mógł też stwierdzić, czy przed śmiercią doszło do stosunku seksualnego (śledczy nie wykluczają, że Polka mogła paść ofiarą gwałtu).

Śmierć 27-letniej Anastazji w Grecji

Greckie media podają także, że w poniedziałek dwukrotnie przesłuchiwany był 28-letni partner Anastazji, również Polak. Jednocześnie dotychczasowe doniesienia wyraźnie wskazują, że mężczyzna ma w sprawie status jedynie świadka, a jego alibi jest niepodważalne.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przekazał na Twitterze, że zwróci się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary. Szef rządu dodał, że jest "wstrząśnięty brutalnym morderstwem", a "sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje". Równocześnie, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie zabójstwa 27-letniej Polki w Grecji, na wniosek ministra sprawiedliwości. Prokuratura wrocławska wystąpi do strony greckiej o przekazanie wszelkich dokumentów i informacji w tej sprawie.