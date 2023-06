Setki obywateli Białorusi, którzy uciekli z kraju po masowych protestach w 2020 r., od miesięcy przechodzą w Polsce szkolenie bojowe w celu obalenia Aleksandra Łukaszenki - opisuje brytyjski dziennik "The Times". - Przyjechałem tu dzisiaj, aby przygotować się do walki o Białoruś - powiedział "The Times" 42-letni wolontariusz o pseudonimie "Predator".

