Zaginęła łódź podwodna z turystami. Zapasy tlenu wystarczą na 96 godzin

Łódź podwodna, która zabiera turystów do wraku statku Titanic, zaginęła u wybrzeży Ameryki Północnej na Atlantyku - przekazała stacja BBC. Bostońska Straż Przybrzeżna poinformowała, że trwa operacja poszukiwawcza. Nie wiadomo, ile osób jest na pokładzie – ani gdzie dokładnie znajduje się statek.

Do sprawy odniósł się operator łodzi firma OceanGate, która przekazała, że bada sprawę i robi wszystko, co w jej mocy, by odnaleźć załogę i bezpiecznie sprowadzić ją na powierzchnię.

Firma przekazała, że otrzymuje pomoc od kilku agencji rządowych i firm głębinowych. BBC przypomina, że małe łodzie podwodne od czasu do czasu zabierają turystów, aby obejrzeli wrak Titanica.

OceanGate świadczy usługi wycieczek do wraku Titanica

Usługi nurkowań eksploracyjnych do wraku Titanica odbywają się łodzią Titan. - To jedyna pięcioosobowa łódź podwodna zdolna do wypłynięcia na głębokość Titanica, czyli niemal do połowy głębokości oceanu - powiedział w 2022 r. w wywiadzie dla CBC Stockton Rush, założyciel i dyrektor generalny OceanGate.

Pełne nurkowanie do wraku, w tym zejście i wynurzenie, trwa ok. ośmiu godzin. Taka atrakcja to koszt aż 250 000 dolarów.

"Oprócz zabierania nurków do wraku Titanica, łódź jest używana również do badania i inspekcji terenu, gromadzenia danych, produkcji filmów oraz testowania sprzętu i oprogramowania na głębokim morzu" - ustaliło BBC. Z informacji stacji wynika, że załoga może przeżyć pod wodą przez ok. 96 godzin.

Szczątki Titanica znajdują się na głębokości 3800 m na dnie Atlantyku. Wrak znajduje się około 600 km od wybrzeży Nowej Funlandii w Kanadzie.

Zaginęła łódź podwodna z turystami. Mieli dotrzeć do wraku Titanica