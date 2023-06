Zaginęła łódź podwodna z turystami na Oceanie Atlantyckim. Mieli dotrzeć do wraku Titanica

Bostońska Straż Przybrzeżna poinformowała BBC, że trwa operacja mająca na celu znalezienie łodzi podwodnej. Najświeższe informacje można śledzić w Twittcie poniżej:

Nie jest jasne, ile osób znajdowało się na pokładzie w momencie zaginięcia. BBC przypomina, że małe łodzie podwodne od czasu do czasu zabierają turystów, aby obejrzeli wrak Titanica.

Słynny wrak znajduje się na głębokości 3800 m na dnie Atlantyku. Znajduje się około 600 km od wybrzeży Nowej Funlandii w Kanadzie.

Łódź podwodna zabiera turystów do wraku Titanica

Portal CBC opisywał w ubiegłym roku firmę, która świadczy usługi nurkowań eksploracyjnych do wraku Titanica łodzią Titan. - To jedyna pięcioosobowa łódź podwodna zdolna do wypłynięcia na głębokość Titanica, czyli niemal do połowy głębokości oceanu - powiedział stacji Stockton Rush, założyciel i dyrektor generalny OceanGate.

