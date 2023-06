"Mroczna sprawa" i "śmiertelna zagadka". Greckie media o sprawie Anastazji

Anastazja zaginęła 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, a po kilku dniach poszukiwań funkcjonariusze odnaleźli ciało kobiety. Z najnowszych informacji wynika, że główny podejrzany to 32-letni obywatel Bangladeszu. To on jako ostatni widział kobietę, a następnie składał służbom całkowicie sprzeczne zeznania. 27-latka została znaleziona martwa w odległości ok. kilometra od domu zatrzymanego 32-latka i 500 m od miejsca, w którym znaleziono jej telefon komórkowy. O sprawie od niedzieli rozpisują się greckie media.

Jak informuje portal protothema.gr, ustalenia władz i dowody zebrane w domu 32-latka z Bangladeszu, stopniowo "rzucają światło na kolejne fakty mrocznej sprawy na wyspie Kos''. Media podkreślają, że oprócz obywatela Bangladeszu, władze obrały za cel także jego pakistańskiego współlokatora.

Greckie media: Podejrzany prawdopodobnie miał wspólnika

Także portal newsit.gr informuje, że policja nie wyklucza, że podejrzany 32-latek miał wspólnika. W ocenie śledczych jedna osoba nie byłaby w stanie przetransportować jej ciała do miejsca, w którym je znaleziono.

"Relacje świadków, sprzeczne informacje i obrazy z kamer bezpieczeństwa nadal nie rozwiązują wszystkich zagadek związanych ze sprawą'' - podsumowuje portal.

Dziennik "Eleftheros Typos" pisze o "śmiertelnej zagadce pełnej czasowych niejasności". Według portalu podejrzani składają sprzeczne zeznania i próbują się wzajemnie kryć. "Służby szacują, że 32-latek zabił nieszczęsną dziewczynę, gdy zareagowała na gwałt lub bał się, że złoży na niego donos" - czytamy w gazecie.

Ponadto greckie media podają, że w poniedziałek w południe partner 27-letniej Anastazji został pilnie wezwany na komisariat policji. 28-letni mężczyzna miał złożyć dodatkowe wyjaśnienia, ponieważ w jego telefonie komórkowym służby miały znaleźć "podejrzane" wiadomości.

Zaginięcie Anastazji. Jest nagranie, na którym widać Polkę po raz ostatni

Według mediów śledczy badają obecnie powiązania między Anastazją, jej partnerem oraz 32-letnim obywatelem Bangladeszu, który podejrzewany jest o zabójstwo kobiety. W poniedziałek 28-latek dezaktywował swój facebookowy profil. Nie jest on jednak ani poszukiwany, ani podejrzewany w sprawie - policjanci sprawdzają, czy nie ukrywa żadnych informacji. Mężczyzna ma alibi - pierwszej nocy po zaginięciu 27-latki pracował w hotelu.

Śmierć 27-letniej Polki w Grecji. Sprawę zbada też polska prokuratura

W poniedziałek minister sprawiedliwości poinformował, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zbada sprawę śmierci 27-letniej Polki, która została zamordowana w Grecji. "W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu" - napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze. Jak dodał, polscy prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego.

Głos w sprawie zabrał także premier. "Jestem wstrząśnięty brutalnym morderstwem 27-letniej Anastazji. Sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje. Dlatego zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary" - napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki.

Nowe fakty ws. śmierci 27-letniej Anastazji. Kim jest główny podejrzany?