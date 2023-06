Media: Partner Anastazji pilnie wezwany do złożenia wyjaśnień. Chodzi o "podejrzane" wiadomości

Jak podaję greckie media, w poniedziałek w południe partner 27-letniej Anastazji został pilnie wezwany na komisariat policji. 28-letni mężczyzna miał złożyć dodatkowe wyjaśnienia, ponieważ w jego telefonie komórkowym służby miały znaleźć "podejrzane" wiadomości.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Według mediów śledczy badają obecnie powiązania między Anastazją, jej partnerem oraz 32-letnim obywatelem Bangladeszu, który podejrzewany jest o zabójstwo kobiety. W poniedziałek 28-latek dezaktywował swój facebookowy profil. Nie jest on jednak ani poszukiwany, ani podejrzewany w sprawie - policjanci sprawdzają, czy nie ukrywa żadnych informacji. Mężczyzna ma alibi - pierwszej nocy po zaginięciu 27-latki pracował w hotelu

Śmierć 27-letniej Anastazji. Media pokazały nagranie z podejrzanym

Policja aresztowała 32-latka. Jest podejrzany o uprowadzenie Anastazji

Przypomnijmy, w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia Anastazja. Polka pracowała tam w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media podały, że odnaleziono nagie i owinięte w prześcieradło zwłoki kobiety - najprawdopodobniej wrocławianki. Według wstępnych ustaleń 27-latka zginęła w wyniku uduszenia. Na jej ciele widoczne były także siniaki i urazy głowy. Nieoficjalnie policja mówi też o "torturach".

Grecka policja aresztowała 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się, zanim zaginęła. Ciało, które znaleziono w niedzielę, znajdowało się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Z kolei wewnątrz jego domu zabezpieczono DNA, kosmyk włosów kobiety oraz bilet lotniczy do Włoch, który 32-latek zakupił po zaginięciu Anastazji. Zdaniem funkcjonariuszy w ten sposób chciał uciec z kraju.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Grecka policja nieoficjalnie mówi o torturach

Śmierć 27-letniej Polki w Grecji. Sprawę zbada też polska prokuratura

W poniedziałek minister sprawiedliwości poinformował, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zbada sprawę śmierci 27-letniej Polki, która została zamordowana w Grecji. "W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu" - napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze. Jak dodał, polscy prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego.

***