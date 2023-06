Anastazja, 27-letnia mieszkanka Wrocławia, pracowała w pięciogwiazdkowym hotelu razem ze swoim partnerem w miejscowości Marmari na greckiej wyspie Kos. 12 czerwca 2023 r. dziewczyna zaginęła. W niedzielę (18 czerwca) media poinformowały, że w pobliżu Marmari, w rejonie Alykes, policja odnalazła jej zwłoki. Według wstępnych ustaleń kobieta została uprowadzona, zgwałcona, a następnie zamordowana. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie.

Grecja. Co wiadomo o okolicznościach śmierci Anastazji? Dotychczasowe ustalenia

Sekcja zwłok kobiety zaplanowana jest na poniedziałek (19 czerwca). Przedstawiamy dotychczasowe ustalenia greckich organów ścigania w sprawie jej zaginięcia i śmierci.

12 czerwca Polka wyszła na drinka. Według jednej z wersji była sama, według innej - spotkała się ze znajomymi. Około godz. 22.30 skontaktowała się z chłopakiem. Miała mu powiedzieć, że ktoś odwiezie ją do hotelu na motocyklu, bo jest pod wpływem alkoholu. Wysłała mu także swoją lokalizację. Kiedy mężczyzna udał się pod wskazany adres, nikogo nie było. Telefon dziewczyny nie odpowiadał. 13 czerwca chłopak zawiadomił greckie służby. Poinformował także rodziców Anastazji, że ta nie wróciła do hotelu. Oni z kolei zaalarmowali wrocławską policję. Matka 27-latki poleciała na wyspę Kos, by pomóc w poszukiwaniach córki. Przez sześć dni policja prowadziła poszukiwania z wykorzystaniem dronów i specjalnie wyszkolonych psów, które przeczesywały teren wyspy Kos - zwłaszcza okolice Marmari i Tigaki. Funkcjonariusze prześledzili szczegółowo nagrania z kamer monitoringu. Teren, gdzie znaleziono ciało, był już wcześniej przeszukiwany. Wiceburmistrz Kos Stamatis Kambourakis tłumaczył, że sprawdzano go dwa razy, ale za pierwszym razem bez psów. Służby sugerują, że zwłoki zostały podrzucone, a sprawca nie działał sam. Według ustaleń śledczych Anastazja 12 czerwca spotkała pięciu mężczyzn pochodzących z Pakistanu i Bangladeszu. Spożywała z nimi alkohol. Obcokrajowcy zeznali, że dziewczyna była nietrzeźwa. Zabrali ją do domu jednego z nich, by mogła odpocząć. Policja w sprawie zatrzymała jednego z pięciu obcokrajowców - 32-letniego obywatela Bangladeszu, który stał się głównym podejrzanym. Ciąży na nim zarzut porwania. Zeznał, że 12 czerwca odbył z Anastazją stosunek seksualny, a potem ją zostawił i wyszedł. Śledczy przesłuchali także współlokatora 32-latka, obywatela Pakistanu. Twierdził, że kobieta nie była u nich w domu, co jest sprzeczne z nagraniami z kamer miejskiego monitoringu. W ich miejscu zamieszkania policja zabezpieczyła ślady DNA Polki (blond włosy i zakrwawioną koszulę), a także znalazła bilet lotniczy do Włoch na nazwisko podejrzanego, kupiony już po zaginięciu kobiety. Telefon kobiety został znaleziony zaledwie 500 metrów od domu podejrzanego 32-latka i 1,5 km od miejsca, w którym zostało odkryte ciało kobiety. Grecka policja nie postawiła jeszcze mężczyźnie zarzutu zabójstwa. 19 czerwca był on po raz kolejny przesłuchiwany. Z najnowszych informacji wynika, że zmienił zeznania. Jak twierdzi, nie uprawiał z Anastazją seksu, a sprzedał jej haszysz.

Skandaliczne komentarze po śmierci Anastazji. "Macie kręgosłup moralny?"

- Nadal nie wiemy, jak zginęła, ale dotychczasowe dowody wskazują, że była torturowana, dopóki nie straciła przytomności. Jej śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, a wszystko, czego doświadczyła w ostatnich minutach swojego życia, ujawnią wyniki sekcji zwłok - poinformował jeden z funkcjonariuszy w rozmowie z serwisem ethnos.gr.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Grecka policja nieoficjalnie mówi o torturach

Trwa śledztwo. Polska prokuratura: Na pewno zwrócimy się do władz greckich

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro 19 czerwca poinformował, że polecił wszczęcie śledztwa w sprawie zabójstwa Polki.

- W tej chwili trwają czynności wstępne związane z jego rejestracją i wyznaczeniem referenta sprawy - przekazała prokuratorka Anna Placzek-Grzelak, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. - Na pewno zwrócimy się do władz greckich o udostępnienie wszelkich informacji i dokumentacji. Doszło do bardzo poważnego przestępstwa i z tego względu ciąży na nas obowiązek przeprowadzenia śledztwa.