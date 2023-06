Anastazja R. zaginęła 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, o czym pisaliśmy. Lokalne media przekazały, że po kilku dniach poszukiwań funkcjonariusze odnaleźli ciało kobiety. Dziennikarze ujawnili również szczegóły policyjnego śledztwa. Z podawanych przez nich informacji wynika, że główny podejrzany składał sprzeczne zeznania. Śledczy mieli również wezwać na ponowne przesłuchanie partnera Anastazji, który jako pierwszy zawiadomił ich o zaginięciu 27-latki.

REKLAMA

Zobacz wideo Mobilizacja policji. Trwają poszukiwania zaginionego mężczyzny

Media: 32-latek przeczył sam sobie, składając zeznania ws. 27-letniej Anastazji

Portal protothema.gr poinformował, że głównym podejrzanym w sprawie śmierci Anastazji jest 32-letni obywatel Bangladeszu, który jako ostatni widział kobietę, zanim ta zaginęła. Według dziennikarzy mężczyzna przeczył sam sobie podczas składania zaznań. Podejrzany miał początkowy twierdzić, że odbył stosunek seksualny z Anastazją, a następnie temu zaprzeczyć. Grecki portal podał też, że według najnowszej wersji zdarzeń przedstawionej przez mężczyznę Polka chciała spotkała się z 32-latkiem, aby kupić od niego narkotyki.

Dziennikarze przekazali również, że w pokoju 32-latka śledczy znaleźli DNA i włosy Anastazji, a na twarzy i dłoniach mężczyzny stwierdzono zadrapania będące śladami walki. Obecność 27-latki w mieszkaniu obywatela Bangladeszu miały potwierdzać nagrania z monitoringu. Ciało Anastazji zostało znalezione, jak podają dziennikarze, w odległości około kilometra od miejsca zamieszkania 32-latka.

Nowe ślady ws. zaginięcia 27-letniej Polki na greckiej wyspie Kos

Z informacji podanych przez portal wynika, że kolejną ważną poszlaką, na którą natrafili funkcjonariusze, był bilet lotniczy do Włoch, na nazwisko 32-latka. Widniejąca na nim data wylotu to dzień po zaginięciu Anastazji. Zauważono, że zdaniem policji świadczy to o próbie zorganizowania przez podejrzanego ucieczki.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Grecka policja nieoficjalnie mówi o torturach

Policjanci mają ponownie przesłuchać partnera 27-letniej Anastazji, mimo że "ma mocne alibi"

Zawiadomienie o zaginięciu Polki jako pierwszy złożył Michał, partner Anastazji. Dziennikarze stwierdzili, że choć mężczyzna "ma mocne alibi", funkcjonariusze chcą ponownie przesłuchać 28-latka. Śledczy mają także wyjaśniać wątek współlokatora głównego podejrzanego. Policja podejrzewa, że 32-letni Pakistańczyk pomagał mężczyźnie w ukrywaniu się przed służbami.