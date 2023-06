Ojciec 27-letniej Anastazji udzielił wywiadu. "Myślała, że wszyscy są przyjaźni"

Anastazja, która pracowała w hotelu na wyspie, zaginęła na wyspie Kos tydzień temu. W niedzielę znaleziono ciało kobiety - najprawdopodobniej Polki. - Podejrzewam, że ona zginęła już tej nocy z poniedziałku na wtorek. Była dobrą dziewczyną, choć lekkomyślną. Myślała, że wszyscy są przyjaźni - stwierdził w rozmowie z Onetem Andrzej Rubiński. Kiedy okazało się, że córka zaginęła, do Grecji poleciała jego żona, on został we Wrocławiu. - Mówiłem jej: "Jedziesz po zwłoki" - dodał.

Ojciec Anastazji: Gdy dzwoniła do chłopaka, mówiła, że jakiś mężczyzna ją podwiezie

Ojciec 27-latki powiedział w rozmowie z Onetem, że Anastazja "wpadła na głupi pomysł, że zapali skręta". Aby zdobyć narkotyk, miała - według jej ojca - zwrócić się do grupy chłopaków w markecie. - Oni ją zwodzili, najwidoczniej czekali, aż się ściemni. Może przez te kilka godzin, które z nimi spędziła, dosypali jej czegoś do drinka. Gdy dzwoniła do chłopaka, mówiła, że jakiś mężczyzna ją podwiezie. Ale on zamiast tego zawiózł ją do jakiegoś pustostanu. Reszta tych napotkanych mężczyzn może dobiegła, bo słyszeliśmy, że więcej osób ją zgwałciło - stwierdził ojciec.

- Rano [w poniedziałek - red.] dzwoniła żona i mówiła, że mają dziś iść z Michałem, chłopakiem Anastazji, na rozpoznanie ciała. Jej zwłoki podobno są w strasznym stanie, bo leżały sześć dni w gorącym klimacie. Pierwotnie identyfikacja miała być wczoraj, ale może chcieli najpierw odpowiednio przygotować zwłoki, żeby żona nie doznała wstrząsu - powiedział ojciec 27-latki Andrzej Rubiński. Uważa on, że jego córka została porwana, zgwałcona i zamordowana (nie jest to na razie potwierdzone; co wydarzyło się na wyspie Kos, ustalą śledczy).

Śmierć 27-letniej Anastazji. Grecka policja nieoficjalnie mówi o torturach

Grecka policja aresztowała 32-latka. Jest podejrzany o uprowadzenie Anastazji

Przypomnijmy, w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia Anastazja. Polka pracowała tam w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media podały, że odnaleziono nagie i owinięte w prześcieradło zwłoki kobiety - najprawdopodobniej wrocławianki. Według wstępnych ustaleń 27-latka zginęła w wyniku uduszenia. Na jej ciele widoczne były także siniaki i urazy głowy. Nieoficjalnie policja mówi też o "torturach".

Grecka policja aresztowała 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się, zanim zaginęła. Ciało, które znaleziono w niedzielę, znajdowało się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Z kolei wewnątrz jego domu zabezpieczono DNA, kosmyk włosów kobiety oraz bilet lotniczy do Włoch, który 32-latek zakupił po zaginięciu Anastazji. Zdaniem funkcjonariuszy w ten sposób chciał uciec z kraju.

Śmierć 27-letniej Polki w Grecji. Sprawę zbada też polska prokuratura

W poniedziałek minister sprawiedliwości poinformował, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zbada sprawę śmierci 27-letniej Polki, która została zamordowana w Grecji. "W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu" - napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze. Jak dodał, polscy prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego.