Śmierć 27-letniej Anastazji. Nagrano podejrzanego. Media: W panice idzie w jakieś miejsce

Nagranie z mini marketu w Marmari opublikowała grecka telewizja MEGA. Jak piszą dziennikarze, widać na nim "podejrzane ruchy" 32-latka. Monitoring sklepu zarejestrował moment, gdy mężczyzna podjeżdża rowerem do sklepu. Następnie przez krótką chwilę rozmawia ze sprzedawcą. MEGA relacjonuje, że mężczyzna prosił o wypłatę pieniędzy za pośrednictwem międzynarodowej firmy zajmującej się przelewami.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Grecka telewizja pokazała nagranie z monitoringu

"Po otrzymaniu pieniędzy wysłanych mu przez znajomego, prawdopodobnie z Kuwejtu, zapytał sprzedawcę, czy ten może wystawić mu bilet lotniczy, ale ten odpowiedział, że to nie jest możliwe" - czytamy w artykule MEGA. Stacja zauważa, że tego samego dnia wieczorem kamera z domu jego sąsiada uchwyciła 32-latka, który "w panice idzie w jakieś miejsce i chwilę później wraca".

W niedzielę 18 czerwca w greckich mediach pojawiła się wiadomość o odnalezieniu ciała młodej kobiety. Portal dimokratiki.gr poinformował o znalezionych zwłokach w pobliżu Marmari, w tym samym rejonie, w którym zaginęła 27-letnia wrocławianka. Jak poinformował serwis protothema.gr ciało było nagie i owinięte w prześcieradło. Według wstępnych ustaleń kobieta zginęła w wyniku uduszenia. Na jej ciele widoczne były także siniaki i urazy głowy. W sprawie odnalezienia martwej 27-latki wypowiedział się prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu" - przekazał na Twitterze minister sprawiedliwości.

Kos. 32-latek aresztowany ws. uprowadzenia Anastazji

W trakcie śledztwa grecka policja dotarła do pięciu mężczyzn, którzy byli podejrzani w sprawie zaginięcia 27-latki. Wszyscy zostali przesłuchani przez funkcjonariuszy. Według greckiego serwisu photothema.gr obcokrajowcy twierdzili, że dziewczyna, kiedy ją spotkali, była bardzo pijana, dlatego zabrali ją do domu jednego z nich, żeby mogła poczuć się lepiej. W wyniku śledztwa aresztowano 32-letniego obywatela Bangladeszu. Na razie usłyszał tylko zarzut uprowadzenia Polki. Mężczyzna w swoich zeznaniach miał przyznać, że uprawiał seks z 27-latką, po czym zostawił ją w pobliżu swojego domu. W jego mieszkaniu policja znalazła DNA Anastazji, kosmyki blond włosów i bilet lotniczy do Włoch, który 32-latek zakupił po zaginięciu Anastazji. Zdaniem funkcjonariuszy w ten sposób chciał uciec z kraju.