W niedzielę Ukraińcy poinformowali o tym, że ich armia wyzwoliła miejscowość Piatichatki w obwodzie zaporoskim. Wiadomość potwierdziły ukraińskie źródła niezależne, wojskowi blogerzy i szef rosyjskiej administracji okupacyjnej w regionie. Nie ma na razie potwierdzenia z Kijowa. Radio Svoboda zwróciło uwagę, że potwierdzenie tej informacji będzie oznaczało pierwszy poważny sukces ukraińskiej kontrofensywy na zaporoskim odcinku frontu. Natomiast portal Ukraińska Prawda podkreślił, że Piatichatki są ważnym punktem do wyprowadzenia kontruderzenia w kierunku miejscowości Żerebianka i Wasyliwka. Kolejnym sukcesem ukraińskiej armii w ciągu ostatniej doby było zniszczenie dużego magazynu amunicji, zlokalizowanego w okolicach wsi Rykowo w obwodzie chersońskim. Wcześniej ukraińskie i rosyjskie media niezależne podały, że od 4 czerwca Ukraińcy odzyskali kontrolę nad obszarem o łącznej powierzchni ponad 100 kilometrów kwadratowych.

Rosjanie prowadzą pospieszną akcję szczepienia mieszkańców

Ukraińskie kanały informacyjne zwróciły uwagę na tajemniczą i pospieszną akcję agresorów na okupowanych przez nich terenach. Rosjanie zaczęli szczepić mieszkańców w obwodzie chersońskim, w miejscowościach: Hoła Prystań, Nowa Kachowka i Stara Zburiwka - informuje na Telegramie ruch ukraińsko-tatarski Atesz. "Zaczęli szczepić swoich wojskowych, kolaborantów i ludzi, którzy otrzymali rosyjski paszport. Nie ma informacji przeciwko czemu jest szczepionka. [...] Wszystko dzieje się w pośpiechu. To kolejny dowód na to, że szaleńcy przygotowują się do popełnienia kolejnego aktu terroryzmu środowiskowego" - czytamy w niedzielnym wpisie ruchu oporu.

Z kolei ukraiński portal tsn.ua wskazał, że Władimir Putin wydał rozkaz wkroczenia wojsk "obrony chemicznej" na czasowo okupowane terytorium obwodu chersońskiego "To może wskazywać na przygotowania do prowokacji w przedsiębiorstwie chemicznym Krymski Tytan na zaanektowanym Krymie" - stwierdzono. Przed południem pojawiły się doniesienia o eksplozjach na rosyjskim składowisku amunicji w okupowanej części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. W miejscowości Rykowe pod Heniczeskiem od rana słychać było wybuchy. Ostrzał potwierdziły ukraińskie siły zbrojne, w tym między innymi dowódca Sił Powietrznych Ukrainy Mykoła Oleszczuk, informując, że trafiono w duży rosyjski magazyn amunicji. "Płoną Partyzany!" napisał na swoim Telegramie, używając dawnej nazwy wsi. "Dobra robota Panowie! Więcej ognia!" - dodał. Z kolei rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat zasugerował, że ataki w obwodzie chersońskim mogą być dziełem ukraińskich partyzantów.

Ofensywa trwa, zmiany w terenie niewielkie. Walki na południu Ukrainy

