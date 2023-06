Zobacz wideo Uzależnienie od węgla sprawia, że mamy drogą energię

Do ataku i strzelaniny doszło w nocy z sobotę na niedzielę czasu lokalnego na terenie miasteczka kempingowego, gdzie zatrzymali się uczestnicy festiwalu muzyki elektronicznej Beyond Wonderland w stanie Waszyngton. Zgodnie z relacją policji stanu Waszyngton podejrzany strzelał na oślep, "przypadkowo w tłum", w pobliżu Gorge Amphitheater, gdzie odbywały się koncerty. Cytowany przez NBC News Kyle Foreman z biura szeryfa hrabstwa Grant poinformował, że zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne.

REKLAMA

USA. Strzelanina na festiwalu Beyond Wonderland niedaleko Waszyngtonu. Są ofiary

Policja postrzeliła napastnika w czasie próby jego zatrzymania. Foreman przekazał, że na razie nie są znane motywy napastnika. Konieczne będzie jego przesłuchanie, aby w pełni odtworzyć to, co wydarzyło się na terenie kempingu. Policja nie podała do publicznej wiadomości żadnych szczegółów na temat nazwisk i wieku ofiar, ani tego, jakiej broni użył atakujący.

Organizatorzy festiwalu Beyond Wonderland odwołali koncerty zaplanowane na drugi dzień imprezy. Na Twitterze zwrócili się do uczestników, aby unikali wchodzenia i przebywania na terenie kempingu, jeśli to możliwe. Jednocześnie podkreślili, że "nie ma obecnie zagrożenia dla festiwalowiczów ani osób mieszkających na kempingu".

Jedna z uczestniczek festiwalu Amanda Vanderheyden napisała na Facebooku: "Naprawdę doceniam troskę tych, którzy skontaktowali się ze mną, aby sprawdzić, czy jestem bezpieczna i odpowiem na wiadomości wszystkich, gdy tylko będę mogła. Opuszczam kemping z samego rana" - zapewniła.

NBC News przywołuje dane Gun Violence, z których wynika, że w tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło do 307 masowych strzelanin. Ta amerykańska organizacja non-profit, która monitoruje i prowadzi statystyki związane z atakami z bronią palną, definiuje masową strzelaninę jako pojedynczy incydent, w którym, poza napastnikiem, zostają zastrzelone co najmniej cztery osoby.

Sąsiedzi opłakują polską rodzinę, której ciała znaleziono w Londynie

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: