Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken przybył do Pekinu. To najwyższy rangą przedstawiciel USA, który przyleciał do Chin z oficjalną wizytą, odkąd stery w Białym Domu przejął prezydent Joe Biden. Ostatni raz sekretarz stanu USA w Chinach był pięć lat temu.

4 Leah Millis / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl