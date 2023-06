Putin wrobił Łukaszenkę? Nieoficjalnie: Do Białorusi trafiła o wiele potężniejsza broń jądrowa

Jason Jay Smart, korespondent ukraińskiego Kyiv Post w swoim wpisie na Twitterze przytoczył słowa Siergieja Bulby, założyciela opozycyjno-militarnej białoruskiej organizacji "Biały Legion". Według niego Władimir Putin planuje wojnę z NATO. Jak twierdzi Bulba, rosyjski przywódca wysłał na Białoruś strategiczny kompleks Topol-M, a nie taktyczną broń nuklearną, jak oficjalnie informowano. Taktyczna broń jest równoznaczna z małymi głowicami jądrowymi. To broń krótkiego zasięgu, zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych na odległość maksymalnie ok. 500 kilometrów.

"Rosja ma pomysł na wojnę z NATO"

Jednak, jak uważa Siergiej Bulba, do Białorusi miała trafić o wiele potężniejsza broń i do końca nie wiadomo, czy Łukaszenka o tym wiedział. - Pojawiają się informacje, że do Białorusi trafia nie tylko taktyczna broń jądrowa. Istnieją podejrzenia, że pocisk balistyczny Topol-M o zasięgu 12 tysięcy kilometrów został przywieziony do Białorusi - powiedział Bulba na antenie Espreso TV. - Mogą wystrzelić rakietę z terytorium Białorusi, więc odpowiedzialność nie będzie spoczywać na terytorium Rosji, ale na Białorusi - dodał. Zasięg broni Topol-M sugeruje, że możliwe jest wystrzelenie pocisków z terytorium Białorusi nawet do Stanów Zjednoczonych. Jednak jeszcze w tym tygodniu, kiedy taktyczne pociski dojechały na Białoruś, Łukaszenka, mówił: "Czy ja zamierzam walczyć z Ameryką? Nie. Dlatego na razie wystarczy mi ta broń".

- Rosja ma pomysł na wojnę z NATO. Mogą wystrzelić rakietę z terytorium Białorusi. Nie zdziwiłbym się, gdyby Putin zdecydował się na atak nuklearny bez uprzedniego poinformowania Łukaszenki - mówił Bulba.

Łukaszenka chwali się bronią jądrową. Władimir Putin mówił co innego

Łukaszenka: Broń jądrowa jest już w Białorusi. Przeczy słowom Putina

Przypomnijmy, że 14 czerwca Alaksandr Łukaszenka przekazał, że Białoruś już zaczęła otrzymywać dostawy taktycznej broni jądrowej z Rosji. - Mamy rakiety i bomby, które otrzymaliśmy od Rosji - powiedział Alaksandr Łukaszenka podczas wywiadu w rosyjskiej państwowej stacji Rossija 1. - Te bomby są trzy razy potężniejsze od tych, które [zostały użyte - red.] w Hiroszimie i Nagasaki - dodał białoruski przywódca.

Z kole wcześniej Putin zapowiedział, że etap przygotowania specjalnych magazynów, w których broń jądrowa będzie przechowywana na Białorusi, zakończy się ok. 7-8 lipca. Wtedy miałoby zacząć się jej właściwe rozmieszczanie. Ale już po wypowiedzi Putina Łukaszenka twierdził - przecząc słowom prezydenta Rosji - że "wszystko jest gotowe". - Myślę, że jeszcze kilka dni i będziemy mieli to, o co prosiliśmy. A może nawet trochę więcej - mówił we wtorek 13 czerwca dyktator.