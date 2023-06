W Londynie znaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Policja: To Polacy

Zobacz wideo Uzależnienie od węgla sprawia, że mamy drogą energię

W piątek w jednym z mieszkań w dzielnicy Hounslow, która sąsiaduje z lotniskiem Heathrow, w zachodnim Londynie znaleziono ciała czterech osób. Brytyjska policja potwierdziła, że to rodzina z Polski - 39-letni Michał, 35-letnia Monika oraz dwoje dzieci ich dzieci, 11-letnia córka i 3-letni syn. Policja dodała, że przyczyny zgonu zostaną podane po sekcji zwłok.

Wielka Brytania. Tragedia w Londynie. Nie żyje rodzina z Polski

Policja poinformowała, że w związku ze śmiercią rodziny nie poszukuje osób trzecich. SkyNews cytuje znajomych rodziny, których córka chodziła z 11-latką do szkoły. Dziewczynka miała próbować się kontaktować z koleżanką od wtorku, ale nie dostała żadnej odpowiedzi na swoje wiadomości. Rozmówczyni stacji myślała, że rodzina mogła pojechać na Majorkę, ponieważ właśnie tam mieli świętować 40. urodziny Michała. - To naprawdę miła i bardzo pracowita rodzina - zapewniła jedna z sąsiadek. Mężczyzna miał pracować na budowie, a kobieta w hotelu na Heathrow. Inny z sąsiadów Polaków z dzielnicy Hounslow dodał, że w piątek późnym wieczorem widział, jak funkcjonariusze wychodzą z posesji zmarłej rodziny. - Wyglądali na smutnych, zdenerwowanych. Jakby płakali. Wiedziałem, że stało się coś złego - mówił.

Inspektorka policji Linda Bradley, która prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci Polaków w Londynie, zapewniła, że nad wyjaśnieniem sprawy pracuje zespół wyspecjalizowanych detektywów "Ustalimy okoliczności, które doprowadziły do tego tragicznego zdarzenia i przekażemy informacje tak szybko, jak to możliwe" - cytuje SkyNews. "The Sun" dodaje z kolei, że detektywi z wydziału zabójstw z Specialist Crime prowadzą dochodzenie w sprawie zabójstwa suicydalnego.

