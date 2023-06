Rośnie sprzeciw wobec Putina? ISW: Rosyjscy urzędnicy podpisali list otwarty

Instytut Studiów nad Wojną poruszył w piątkowym (16 czerwca) raporcie kwestię sprzeciwu niektórych rosyjskich urzędników wobec Władimira Putina. Zdaniem instytutu to jedyna forma krytyki, na jaką mogą sobie pozwolić. W kraju obowiązują bowiem surowe kary za antywojenne sprzeciwy.

Rosyjscy urzędnicy wystosowali list otwarty. Wzywają w nim do "powrotu do 'powszechnie uznawanych' granic

Jak czytamy w komunikacie, niektórzy "obecni i byli rosyjscy urzędnicy miejscy podpisali list otwarty wzywający siły rosyjskie do powrotu do 'powszechnie uznawanych' granic Rosji". Jako powód wskazano kryzys spowodowany zniszczeniem tamy elektrowni wodnej Kachowka. "Urzędnicy miejscy z Moskwy i Petersburga, a także obwodów moskiewskiego i leningradzkiego podpisali dokument, w którym argumentowano, że zniszczenie tamy (...) wpłynie na ekosystem planety, kwestie zdrowotne i gospodarkę przez wiele dziesięcioleci" - pisze ISW. W liście stwierdzono także, że działania podejmowane przez Putina od 24 lutego ubiegłego roku, czyli od dnia inwazji na Ukrainę, "spowodowały nieokreślone katastrofalne wydarzenia". Brak w nim jednak oceny etycznej działań Rosji.

"Rosyjscy urzędnicy niezwiązani z Kremlem mogą wykorzystywać zaniepokojenie opinii publicznej sytuacją środowiskową i humanitarną związaną ze zniszczeniem tamy (w Nowej Kachowce - red.) do wyrażania sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie bez bezpośredniej krytyki samego wysiłku wojennego" - ocenia ISW, dodając, że "Kreml szybko określił warunki do rozprawienia się z antywojennymi dysydentami. Zdaniem instytutu taka forma krytyki działań Kremla to więc jedyna, na jaką mogą sobie pozwolić niezwiązani z nim urzędnicy.

Zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. 28 miejscowości wciąż pozostaje pod wodą

28 miejscowości w rejonie chersońskim wciąż pozostaje pod wodą po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce. 17 z zalanych wsi znajduje się na terytoriach czasowo okupowanych przez Rosję. Jak podaje Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, stan Dniepru w zalanych miejscowościach utrzymuje się na poziomie nieco ponad metra. Pod wodą na terenach kontrolowanych przez Ukrainę jest półtora tysiąca domów.

W całym regionie dotkniętym powodzią ewakuowano prawie 2,8 tysiąca osób, pomocy psychologicznej potrzebowało ponad 400. Utworzono 14 punktów ewakuacji. Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce 6 czerwca. Działająca tam elektrownia wodna nie nadaje się do odbudowy.