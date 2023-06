Daniel Ellsberg nie żyje. Słynny sygnalista od Pentagon Papers miał 92 lata

Zobacz wideo Śmiszek przedstawił nam plany Lewicy na pomoc młodym Polakom

Jak informuje BBC, Daniel Ellsberg zmarł w swoim domu w Kensington w Kalifornii. Chorował na raka trzustki. "Był poszukiwaczem prawdy i jej patriotycznym głosicielem, antywojennym aktywistą, ukochanym mężem, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem, dla wielu drogim przyjacielem, dla licznych inspiracją" - przekazała rodzina Ellsberga w oświadczeniu, które cytuje CNN. Analityk odszedł w wieku 92 lat.

REKLAMA

Daniel Ellsberg nie żyje. Słynny sygnalista miał 92 lata

Daniel Ellsberg od późnych lat 60' pracował jako analityk ds. obronności w firmie RAND Corporation. Miał dostęp do tajnych dokumentów, które wskazywały, że amerykański rząd systematycznie okłamuje opinię publiczną na temat wojny w Wietnamie. CNN opisuje, że początkowo chciał zainteresować dokumentami amerykańskich senatorów. Gdy to nie przyniosło skutku, przekazał dziennikarzom "The New York Times" liczący 7 tys. stron raport Departamentu Obrony USA, nazwany później w mediach "Pentagon Papers".

Skandaliczny transparent na wiecu Tuska. Politycy PiS żądają przeprosin

"Najniebezpieczniejszy człowiek w Ameryce"

Ujawnione dokumenty były obciążające dla administracji Trumana, Eisenhowera, Kennedy'ego i Johnsona. "Choć przed opinią publiczną urzędnicy wypowiadali się optymistycznie na temat wojny i kontynuowali wysyłanie żołnierzy do Wietnamu, prywatnie wiedzieli, że USA przegrywają" - czytamy w CNN. Stacja przypomina, że ówczesny szef Pentagonu Robert McNamara już w 1967 roku zwracał uwagę prezydentowi Johnsonowi, że eskalacja konfliktu ze strony Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie nie przyniesie zwycięstwa.

Administracja Richarda Nixona zablokowała dalsze publikacje w "NYT". Wtedy Ellsberg przekazał dokumenty "The Washington Post". Po wyroku Sądu Najwyższego, korzystnego dla obu gazet, nastąpiły dalsze publikacje. Sam Ellsberg został oskarżony o szpiegostwo, ale sąd go uniewinnił. Ze względu na swoją działalność do Ellsberga przylgnął przydomek "najniebezpieczniejszego człowieka w Ameryce". Sformułowanie to jest przypisywane Henry'emu Kissingerowi.