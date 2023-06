Putin w Petersburgu rozprawiał o broni jądrowej: NATO chce redukcji? Piep***ć ich

Poszukiwany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny Władimir Putin stwierdził, że to pierwsza partia głowic jądrowych. - Do końca roku wypełnimy wszystkie zobowiązania w tej kwestii - oświadczył dyktator. W ocenie niezależnych analityków wojskowych, to kolejny element szantażu, którym moskiewski reżim próbuje zastraszyć Ukrainę i zachodnie państwa. Wcześniej na Białoruś trafiły rosyjskie systemy rakietowe Iskander zdolne do przenoszenia ładunków atomowych.

REKLAMA

Przeciwko rozmieszczeniu głowic jądrowych na terytorium Białorusi protestuje białoruska opozycja i obrońcy praw człowieka. Opozycjoniści podkreślają, że w konstytucji Białorusi zapisano, iż kraj jest wolny od atomu. Z wcześniejszych oświadczeń reżimowych ministrów obrony Białorusi i Rosji wynika, że pełną kontrolę nad bronią jądrową będzie sprawowała Moskwa.

Były doradca Putina chce ratować świat bombą atomową. Wskazał na Poznań

Putin chwalił się również, że Rosja ma więcej broni jądrowej niż kraje NATO. - I oni o tym wiedzą. Dlatego chcą, z nami negocjować w celu jej redukcji. Piep***ć ich, jak to ludzie mówią - mówił, ku uciesze zebranych.

Władimir Putin wystąpił w Petersburgu. Ze względów bezpieczeństwa wyłączono internet

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w piątek ze swoim odpowiednikiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem, w kuluarach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu. Następnie wygłosił przemówienie. Organizatorzy Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego (SPIEF) zalecili gościom, aby tego dnia korzystać z sieci Wi-Fi ''ze względu na możliwe przerwy w działaniu mobilnego internetu spowodowane pracami technicznymi''.

Putin: Przedsiębiorcy proszą, by nie wpuszczać zachodnich firm

Portal "Meduza" informuje jednak, że komunikacja została zakłócona nie z "powodów technicznych", lecz aby zapobiec ewentualnym atakom dronów. Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Cyfryzacji internet został wyłączony lokalnie - tylko na terenie Centrum Kongresowo-Wystawienniczego Expoforum. W budynku były też dezynfekowane podłogi i pracowały psy tropiące.

Zachodni komentatorzy zastanawiają się, czy w Petersburgu obecny był prawdziwy Putin, a nie jego sobowtór. - Putin nie ma odwagi, by pokazywać się publicznie. Zbudował bunkry w trzech głównych rezydencjach, podróżuje po kraju pancernym pociągiem - oceniał szwedzki ekonomista Anders Aslund, który doradzał tak rosyjskim, jak i ukraińskim władzom. - Poziom paranoi jest wręcz chorobliwy - podsumował.