Cztery osoby zostały już oskarżone w związku z kradzieżą z jednego z wydziałów Uniwersytetu Harvarda części ludzkiego ciała, które miały służyć badaniom. Główny oskarżony to 55-letni Cedric Lodge - kierował uniwersytecką kostnicą, w której znajdowały się fragmenty ludzkich ciał przekazane w ramach programu Anatomical Gift. Do kradzieży dochodziło między 2018 a 2023 rokiem.

Pracownik Uniwersytetu Harvarda kradł i sprzedawał fragmenty ludzkich ciał

Kierownik kostnicy wydziału medycznego Uniwersytetu Harvarda (HMS) w Bostonie został oskarżony o kradzież i sprzedaż fragmentów ludzkich ciał, które zostały przekazane uczelni. Mężczyzna miał ukrywać skradzione organy w swoim domu w Goffstown w stanie New Hampshire. Sprawą zajmuje się sąd federalny w Concord w tym samym stanie, który 14 czerwca przedstawił zarzuty czterem osobom. Dotyczą one żony 55-latka, 63-letniej Denise, która miała pomagać mężczyźnie w całym procederze. Zarzuty przedstawiono również dwóm nabywcom. Są to 44-letnia Katrina MacLean z Salem oraz 46-letni Joshua Taylor z West Lawn w Pensylwanii.



Katrina MacLean została oskarżona o transport skradzionych organów w granicach stanu i poza nim. Kobieta nie została zatrzymana, ponieważ "jest to przestępstwo bez użycia przemocy" - poinformowało CBS News. 14 czerwca "Cedric Lodge nic nie powiedział reporterom, gdy wyszedł z sądu federalnego w NH po pierwszej rozprawie" - przekazała reporterka CBS News Kristina Rex.

Podczas śledztwa został zatrzymany również 52-letni Mathew Lampi z East Bethel w Minnesocie, 41-letni Jeremy Pauley z Bloomsburga w Pensylwanii oraz Candace Chapman-Scott z Little Rock w Arkansas. Według prokuratorów Katrina MacLean, Joshua Taylor oraz Cedric Lodge przewozili ludzkie organy z uniwersytetu do New Hampshire i Pensylwanii, gdzie mieszka Taylor. Proceder miał trwać od 2018 roku do marca br. Szef kostnicy kradł ludzkie głowy, mózgi, skórę, kości oraz inne szczątki z kostnicy w Massachusetts, a następnie przewoził je do swojego domu w New Hampshire.

Według śledczych 55-latek wpuszczał pozostałych oskarżonych do kostnicy, żeby ci wybierali, które części ciała chcą kupić. Śledczy ustalili, że MacLean przechowywała i sprzedawała ludzkie szczątki w swoim sklepie w Peabody. Natomiast Joshua Taylor wysłał żonie szefa kostnicy na Harvardzie ponad 37 tys. dolarów za skradzione części ciała. W sumie w cały proceder było zaangażowanych siedem osób.



"Niektórych przestępstw nie da się zrozumieć" - skomentował prokurator z Pensylwanii Gerard Karam, cytowany przez CBS News. "Kradzież i handel ludzkimi szczątkami uderza w samą istotę tego, co czyni nas ludźmi. Szczególnie rażące jest to, że tak wiele ofiar tutaj dobrowolnie zgodziło się, aby ich szczątki zostały wykorzystane do edukacji lekarzy i wspierania interesów nauki i leczenia. Wykorzystywanie ich i ich rodzin w imię zysku jest przerażające. Poprzez te zarzuty staramy się zapewnić jakąś miarę sprawiedliwości dla wszystkich tych ofiar" - dodał prokurator. Śledczy nie ustalili, do czego zostały wykorzystane skradzione organy.

Harvard skomentował kradzież ludzkich organów z uczelni

Wydział medyczny Uniwersytetu Harvarda odniósł się do sprawy i skomentował prowadzony przez swojego pracownika proceder. "Jesteśmy przerażeni, gdy dowiedzieliśmy się, że coś tak niepokojącego mogło się wydarzyć w naszym kampusie - społeczności poświęconej leczeniu i służeniu innym" - napisał w wydanym oświadczeniu dziekan Wydziału Lekarskiego George Daley.

Dziekan ds. edukacji medycznej Edward Hundert przekazał, że "zgłoszone incydenty są zdradą HMS i, co najważniejsze, każdej z osób, które altruistycznie zdecydowały się przekazać swoje ciała HMS w ramach programu, w celu rozwoju edukacji medycznej i badań".