Afrykańscy przywódcy z "misją pokojową" w Ukrainie. Pojadą też do Putina

W piątek nad ranem nad Kijów ponownie nadleciały rosyjskie rakiety. Ukraińskie dowództwo podało, że strącono po sześć rakiet Kalibr i Kindżał, a atak nie spowodował zniszczeń. Do rosyjskiego ostrzału doszło w czasie, kiedy w ukraińskiej stolicy przebywają przywódcy ''delegacji pokojowej'' z Afryki. Jak napisał szef biura ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak, "Putin lekceważy bezpieczeństwo liderów innych krajów, ponieważ czuje się bezkarny".

Delegacja pokojowa, w skład której weszli przywódcy Republiki Południowej Afryki, Senegalu, Zambii, Komorów i Egiptu, zapowiedziała, że kontynuuje plany spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w piątek, przed rozmowami z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Sankt Petersburgu w sobotę. Ekipa telewizyjna Reutera widziała, jak przywódcy przybywali do Kijowa w konwoju samochodów i wchodzili do hotelu, aby skorzystać ze schronu przeciwlotniczego. - Różne organizacje, afrykańskie i arabskie, chcą mediować, ale to nic nie zmieni, bo obie strony nie są gotowe do pokoju - ocenia w rozmowie z ''Rzeczpospolitą" znany egipski politolog Said Sadek.

W czwartek przedstawiciele misji pokojowej spotkali się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent spotkał się najpierw z Azalim Assoumanim, prezydentem Komorów, który pełni teraz także funkcję przewodniczącego Unii Afrykańskiej. Potem z Zambijczykiem Hakainde Hichilemą. Na koniec odbył spotkanie z Cyrilem Ramaphosą, prezydentem RPA. Kancelaria Prezydenta RP w krótkim komunikacie poinformowała, że rozmowa przebiegała o wojnie w Ukrainie, rosyjskich zbrodniach wojennych i kwestiach związanych z ''afrykańską misją pokojową''.

"Afrykańska misja pokojowa''. Co ma na celu?

Według Cyrila Ramaphosy, prezydenta RPA, działanie koalicji państw ma pomóc w znalezieniu rozwiązania "wyniszczającego konfliktu", czyli wojny w Ukrainie, przez który cierpi również Afryka. - Liczymy na intensywne rozmowy z dwoma przywódcami, dwoma prezydentami. Oni powiedzieli, że są otwarci na dyskusję z nami. Do czego doprowadzą te rozmowy, przekonamy się, gdy się rozpoczną. Prezydenci Putin i Zełenski zgodzili się, że ta misja powinna zostać przyjęta - podkreślił na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Singapuru.

Informacja o misji pokojowej pojawia się w maju, kilka dni po tym, jak Republika Południowej Afryki została oskarżona przez ambasadora USA w tym kraju o dostarczanie w grudniu broni do Rosji. Tego typu działanie zadałoby kłam twierdzeniom RPA o jej neutralności w trwającym konflikcie. Władze RPA oświadczyły, że oskarżenia amerykańskiego dyplomaty są nieprawdziwe. Agencja Associated Press przypomina dodatkowo, że RPA, Kongo, Senegal i Uganda wstrzymały się w ubiegłym roku od głosu podczas głosowania w ONZ ws. potępienia inwazji Rosji na Ukrainę. Z kolei Zambia i Egipt zagłosowały wtedy "za".

Podczas gdy afrykańscy przywódcy stawiają się w Europie, Ukraina ruszyła już z kontrnatarciem wymierzonym we wrogie, rosyjskie siły. Brak powszechnej, konkretnej wiedzy na temat przebiegu ukraińskiej kontrofensywy to, zdaniem części niezależnych ekspertów, "gra taktyczna". Ukraińskie władze w niepewności trzymają rosyjskiego agresora, nie informując o przebiegu kontrofensywy lub podając sprzeczne informacje. Część doniesień z frontu wskazuje na stopniowe spychanie Rosjan w głąb okupowanych terenów i przesuwanie linii frontu, w kierunku granicy z Rosją. Równolegle rosyjscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy destabilizują sytuację w samej Rosji, atakując regiony przygraniczne i zaanektowany Krym.

Zdaniem części analityków wojskowych Ukraina, nim uderzy pełną mocą swoich oddziałów szturmowych, chce wprowadzić chaos w szeregach rosyjskiej armii i jej kremlowskiego kierownictwa. Ekspert wojskowy Dawid Szarp przekonuje, że ukraińska kontrofensywa nie będzie wyglądała jak wojna znana z filmów. Natomiast rosyjska publicystka niezależna Julia Łatynina wskazuje, że lepiej dla Ukrainy, gdyby miała samoloty F-16, bo wtedy przeprowadziłaby atak na miarę XXI wieku i nie prowadziła wojny w stylu XX wieku, gdzie liczy się czołg i wóz bojowy.

Znaczące są w tej sytuacji słowa Wołodymyra Zełenskiego wskazujące, że Ukraina wysłała na front dopiero niewielką część oddziałów przygotowanych i wyposażonych do prowadzenia kontrofensywy. Te różne, czasami sprzeczne informacje o ukraińskim kontrnatarciu, podsumowują wpisy internautów, którzy proponują, aby zaufać ukraińskim dowódcom, którzy najlepiej wiedzą, jak bronić swojej ziemi, co pokazali w ciągu 16 miesięcy wytoczonej przez Rosję pełnoskalowej wojny.