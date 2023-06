Najbliżsi 45-letniego tiktokera Davida Baertena poinformowali resztę rodziny i znajomych, że mężczyzna nie żyje. Na pogrzeb Belga przyszło kilkadziesiąt osób. W pewnym momencie żałobnicy uczestniczący w ceremonii przeżyli szok - ich oczom ukazał się helikopter, z którego wysiadł Baerten. Mężczyzna stwierdził, że sfingował swoją śmierć, aby dać nauczkę rodzinie, która się od niego oddaliła.

Belgia. Sfingował swoją śmierć w porozumieniu z żoną i dziećmi. "Spoczywaj w pokoju, tatusiu"

"New York Post" opisał intrygę Baertena. Uczestniczyły w niej dzieci oraz żona 45-latka. Jego córka opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym składała hołd "zmarłemu" ojcu. "Spoczywaj w pokoju, tatusiu. Nigdy nie przestanę o tobie myśleć. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Dlaczego ty? Miałeś zostać dziadkiem, a przed tobą było jeszcze całe życie. Kocham Cię! Kochamy Cię! Nigdy cię nie zapomnimy" - mogli przeczytać internauci.

Rodzina tiktokera zorganizowała pogrzeb, w którym wzięli udział krewni i znajomi Belga. Gdy żałobnicy czekali na trumnę ze zmarłym, ujrzeli helikopter, z którego wysiadł David Baerten. Towarzyszyła mu ekipa filmowa. Część osób biorących udział w pogrzebie była nieprzyjemnie zaskoczona, że została postawiona w takiej sytuacji. Inni pobiegli do 45-latka, uradowani, że mężczyzna żyje. Zarejestrowano to na nagraniu, które pojawiło się w serwisie YouTube.

45-latek przyleciał helikopterem na własny pogrzeb, by dać nauczkę rodzinie. "Czułem się niedoceniany"

David Baerten prowadzi na TikToku kanał, który obserwuje ok. 165 tysięcy użytkowników. Mimo internetowej popularności 45-latek czuł się osamotniony. Wyjaśnił, że sfingował swoją śmierć, aby uświadomić bliskim, że o relacje międzyludzkie należy troszczyć się wtedy, gdy jest na to czas i nie musieć żałować później swojego postępowania.

- To, co widzę w mojej rodzinie, często mnie rani, nigdy nie jestem na nic zapraszany. Nikt mnie nie widzi. Wszyscy się od siebie oddaliliśmy. Czułem się niedoceniany, dlatego chciałem dać im lekcję, którą zapamiętają do końca życia i pokazać, że nie należy czekać, aż ktoś umrze, aby się z nimi spotkać - powiedział David Baerten.

Choć można zastanawiać się, czy krewni 45-latka docenią go bardziej po tym incydencie, tiktoker przekonuje, że jego działania przyniosły pozytywne efekty. Baerten stwierdził, że dzięki sfingowaniu własnej śmierci przekonał się, "komu naprawdę na nim zależy". Mężczyzna powiedział również, że "w pewnym sensie wygrał" na tej sytuacji, ponieważ całe zajście skłoniło część jego bliskich do nawiązania kontaktu z 45-latkiem.