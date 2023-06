Białoruski parlament rozpatruje rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nowymi przepisami możliwe byłoby sądzenie zmarłych podejrzewanych o popełnienie przestępstw, które nie ulegają przedawnieniu. Nowe prawo stanowiłoby ważny instrument polityki historycznej prowadzonej przez władze Białorusi. Zdaniem części obserwatorów stwarza to niebezpieczeństwo manipulowania opinią publiczną przez polityków próbujących uniknąć odpowiedzialności za swoje działania.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda odniósł się do umieszczenia broni nuklearnej na Białorusi. "Stanie się to w lipcu"

Białoruś. Nowe prawo ma pozwolić na sądzenie zmarłych oskarżanych m.in. o prowadzenie wojny

Jak możemy przeczytać na portalu belsat.eu, nowelizacja przygotowana przez rząd dotyczy możliwości prowadzenia spraw karnych wobec osób, które są podejrzewane o popełnienie ciężkich, niepodlegających przedawnieniu przestępstw. Zgodnie z treścią projektu dotyczyłoby to zmarłych oskarżonych o:

prowadzenie wojny napastniczej oraz inne podobne przestępstwa;

terroryzm międzynarodowy;

ludobójstwo;

zbrodnie przeciw bezpieczeństwu ludzkości;

użycie broni masowego rażenia;

ekobójstwo (zbrodnie przeciw ekosystemowi i środowisku naturalnemu);

naruszenie norm międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw i zwyczajów wojennych.

Projekt zakłada, że pełnomocnikami zmarłego podczas procesu sądowego mogą być jego krewni, a organy ścigania zostaną zobowiązane do podjęcia działań zmierzających do ich odnalezienia. Jeżeli okaże się to niemożliwe, oskarżonych mają reprezentować adwokaci wyznaczeni z urzędu.

Granica z Białorusią. "Samochód SG ostrzelany. W środku byli dwaj strażnicy"

"Władze Białorusi postanowiły osądzić zmarłych, by usprawiedliwić swoje porażki"

Opisywany projekt nie jest jedynym powstałym w ostatnim czasie aktem prawnym, który może stać się ważnym elementem polityki historycznej białoruskich władz. Portal svaboda.org zwracał uwagę na ustawę o "ludobójstwie narodu białoruskiego" w czasie tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i w okresie powojennym do 1951 roku. "Wielka Wojna Ojczyźniana" to termin stosowany m.in. w białoruskiej historiografii poświęconej II wojnie światowej. Dotyczy on okresu od ataku Niemiec na ZSRR w 1941 roku do kapitulacji III Rzeszy.

Łukaszenka chwali się bronią jądrową. Władimir Putin mówił co innego

Alaksandr Łukaszenka podpisał tę ustawę na początku tego roku. Przekonywano wówczas, że akt prawny pozwoli "zapobiec zniekształcaniu skutków Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a także osłabianiu spójności społeczeństwa białoruskiego". Inną interpretację wprowadzanych zmian przedstawiają niektórzy obserwatorzy sytuacji na Białorusi. Belsat.eu zacytował słowa radcy prawnego Michaiła Kiryluka. Prawnik stwierdził, że celem nowelizacji, która jest przedmiotem prac parlamentarzystów, będzie przeniesienie na zmarłych odpowiedzialności za porażki białoruskich władz.

- Z punktu widzenia prawa i realnej sytuacji na Białorusi ważniejszy jest nie tekst ustawy, ale sposób jej stosowania w określonym czasie i w konkretnym kraju. Teraz widzimy, że sytuacja prawna na Białorusi jest bardzo zła. Patrząc na to wszystko, mam tylko jedną hipotezę, po co ta ustawa jest wprowadzana: chcą stworzyć polityczny przekaz i obwiniać niektórych ludzi z przeszłości za dzisiejsze problemy białoruskiego rządu - powiedział Michaił Kiryluk.