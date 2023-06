Papież Franciszek opuścił szpital. "Jest lepiej niż wcześniej". Audiencje nadal są zawieszone

Watykański rzecznik Matteo Bruni przekazał w komunikacie prasowym, że rekonwalescencja papieża Franciszka po operacji przebiega prawidłowo, a wyniki badań są dobre. Duchowny 7 czerwca przeszedł operację jamy brzusznej z powodu przepukliny rozetnej. Schorzenie to powstało na skutek dawnego zabiegu chirurgicznego.

Papież Franciszek wraca do Watykanu po operacji

Jak informuje portal Vatican News, papież Franciszek został zwolniony z kliniki Gemelli w Rzymie w piątek 16 czerwca rano. Papież po tym, jak wyszedł ze szpitala, zatrzymał się na chwilę w drodze do samochodu, aby przywitać się z innymi pacjentami placówki oraz ich rodzinami. - Papież ma się dobrze. Jest lepiej niż wcześniej - powiedział rano chirurg Sergio Alfieri.

W czwartek rano papież Franciszek po raz kolejny odwiedził dziecięcy oddział onkologiczny szpitala. Po rozmowie z pacjentami, Ojciec Święty podziękował całemu personelowi za profesjonalizm i trud. Zaznaczył też, że lekarze i pielęgniarki mogą ulżyć innym w cierpieniu nie tylko lekami, ale też czułością i człowieczeństwem.

Wcześniej papieski chirurg, profesor Sergio Alfieri, powiedział dziennikarzom, że podczas operacji ani po niej nie doszło do żadnych komplikacji. Lekarz podkreślił, że papież za jakiś czas będzie mógł wznowić podróże i normalne zajęcia, chociaż nie powinien już sam podnosić ciężkich przedmiotów.

W związku z operacją i późniejszą rekonwalescencją audiencje papieskie zostały zawieszone do niedzieli 18 czerwca. W najbliższym czasie papież Franciszek planuje odbyć podróże apostolskie do Portugalii w związku ze Światowym Dniem Młodzieży (2-6 sierpnia) oraz do Mongolii (31 sierpnia-4 września).

Poliklinika Uniwersytecka Agostino Gemelli to największy szpital w Rzymie, który jest też szpitalem klinicznym dla szkoły medycznej Uniwersytetu Katolickiego. Szpital nosi imię franciszkanina o. Agostino Gemelli, który był lekarzem, psychologiem, a także założycielem i pierwszym rektorem uniwersytetu.